جوانان ایران اسلامی پرچمدار حرکتهای بزرگ در دنیا هستند

به گزارش خبرنگار مهر، ابراهیم عزیزی بعد از ظهر شنبه در اجلاس استانی وحدت و انسجام ملی جوانان ایرانی با اشاره به اینکه جوانان ایرانی همیشه خالق صحنه‌های سرنوشت بوده‌اند، عنوان کرد: جوانان ایران اسلامی سربلند میدان ها و پرچمدار حرکت های بزرگ برای جوانان دنیا هستند و نگاه ابزاری به جوان ایرانی جفا و نگاه تهدیدی به او نیز ظلم است، زیرا جوان ایرانی یک فرصت برای ایران اسلامی است.

وی در ادامه با گرامیداشت هفته دفاع مقدس، افزود: ارتباط بین جوانان و دفاع مقدس بحثی جدی و مهم است و دنیا اگر می خواهد جوان ایرانی را خوب بشناسد باید به تاریخ هشت سال دوران پرافتخار دفاع مقدس رجوع کند که به جز ایثار و شجاعت از جوانان ما چیز دیگری نخواهید دید.

استاندار هرمزگان افزود: عقبه جوانان ایران اسلامی عقبه پرافتخاری است که به برکت اندیشه های نظام و اعتقادات عمیق دینی و هدایتگری های پیامبر گونه امام و رهبری و تحولات دولت در چند ساله اخیر، نقش جوانان ما را باعظمت کرده است.

عزیزی بیان داشت: دنیا اگر می خواهد جوان ایرانی را بشناسد و اساسا فرصت های ایران اسلامی را بشناسد باید به عقبه جوانان ما رجوع کند که چطور در گذشته پرافتخار عرصه های سرنوشت ساز حضور داشته اند.

وی ادامه داد: دنیا اگر به دنبال این است که ایران اسلامی را خوب بشناسد باید جوانان ایرانی را خوب بشناسد که در واقع وقوع انقلاب اسلامی ایران و این رویداد تاریخی به واسطه حضور جوانان با اعتقاد ما رقم خورد.

استاندار هرمزگان گفت: مهمترین دستاورد جوان ایرانی ظهور و بروز پدیده ای به نام انقلاب اسلامی است که در بطن راه نیز شهدای زیادی را در همین تحولات انقلاب تقدیم کردیم، لذا دنیا می تواند از پیروزی انقلاب اسلامی و نقشی که جوانان در آن داشته اند، عظمت جوانان ایرانی را خوب درک کند.

عزیزی یادآور شد: جوان ایران اسلامی سربلند میدان ها و پرچمدار حرکت های بزرگ برای جوانان دنیاست، لذا نگاه ابزاری به جوان جفا و نگاه تهدیدی به او ظلم است، زیرا جوانان ایرانی همیشه خالق صحنه های سرنوشت بوده اند.

وی در بخش دوم سخنان خود تصریح کرد: اگر بخواهیم استان هرمزگان را به صورت کلی ببینیم، همین نگاه و نقدهای دلسوزانه و دیدگاه های ارزشمند جوانان نشان از تلاش و تعامل امروز این استان سربلند و پیشرو است.

استاندار هرمزگان در این رابطه عنوان کرد: امروز به برکت نگاه اعتقادی نظام و همت بلند دولت، نمی توان گفت که استان هرمزگان محروم است، هرچند اما هنوز برخی مناطق این استان نیازمند توسعه در حوزه های مختلف است که مدیران استانی باید آن ها را پیگیری و رفع کنند.

عزیزی در ادامه با اشاره به اینکه دولت در استان هرمزگان گام های اساسی برداشته است، خاطرنشان کرد: بیش از هزار و 680 مصوبه دولت با پیشرفت 80 درصد نشانگر پیشرفت و توسعه استان هرمزگان در عرصه های مختلف است.

به گفته وی 43 طرح در این استان به نام مهر ماندگار ثبت شده است که دولت 15 هزار و 500 میلیارد تومان برای آنها اعتبار گذاشته است تا این تعداد پروژه به بهره برداری برسد.

استاندار هرمزگان ادامه داد: تاکنون در این دولت رئیس جمهور با همان شعار مهرورزی و عدالتخواهی 14 سفر به استان هرمزگان داشته است و این تعداد سفر را حتی در بین مدیران استانی به مناطق مختلف این استان نداریم.