کنسولگری آمریکا در هلند به حال نیمه تعطیل درآمد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از داچ نیوز، کنسولگری آمریکا در پایتخت هلند به دلایل امنیتی تعطیل شده است. بر این اساس علت این اقدام پیامدهای احتمالی راهپیمایی اعتراض آمیز مسلمانان این کشور به ساخت فیلم موهن آمریکایی است. مسلمانان هلند قرار است برای بار دوم روز یکشنبه در مقابل کنسولگری آمریکا تجمع کنند.

این در حالی است که کارکنان کنسولگری از روز جمعه و در پی اعلام تجمع اعتراض آمیز مسلمانان در مقابل این ساختمان در میدان موزه آمستردام، در محل کار خود حاضر نشده اند.

بنا بر اعلام پلیس آمستردام علاوه بر کنسولگری آمریکا، دو مدرسه در نزدیکی این ساختمان نیز تعطیل شده و از اتباع آمریکایی خواسته شده در زمان برگزاری اعتراضات از تردد در این منطقه خودداری کنند.

گفتنی است همزمان با اعتراضات مسلمانان به ساخت فیلم توهین آمیز آمریکایی در اروپا، راهپیمایی اعتراض آمیز مسلمانان در سیدنی استرالیا با دخالت پلیس به خشونت کشیده شد.