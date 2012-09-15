1300 بهورز در 597 خانه بهداشت گلستان فعالیت می کنند

به گزارش خبرنگار مهر، ابراهیم نعمیمی عصر شنبه در حاشیه گردهمای ثبت یاران در استانداری افزود: هر واقعه ای در روستاها اتفاق بیفتد تقریبا به طور کامل اطلاع رسانی می شود و اطلاعات به روز است.

نعیمی اذعان داشت: در پی تقویت این شبکه ها هستیم تا وقایع حیاتی در کمترین زمان ممکن به ثبت برسند.

وی تصریح کرد: در شهرها نیز ، بیمارستان ها، پزشکی قانونی،گورستانهای رسمی، چاپخانه ها، داوطلبین بهداشت و مساجد وقایع وفات را اطلاع رسانی می کنند.

نعیمی ادامه داد: در استان 65 درصد مرگ ها رخ داده بر اثر سه عامل اصلی بیماری های قلبی عروقی، حوادث غیر عمد مانند تصادفات و مسمومیت ها و سزطانها بوده است.