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۲۵ شهریور ۱۳۹۱، ۱۹:۵۶

نعیمی:

1300 بهورز در 597 خانه بهداشت گلستان فعالیت می کنند

1300 بهورز در 597 خانه بهداشت گلستان فعالیت می کنند

گرگان - خبرگزاری مهر: رئیس مرکز بهداشت گلستان گفت: در کل استان یک هزار و 307 بهورز در 597 خانه بهداشت و 96 مرکز بهداشت فعالیت می کنند.

به گزارش خبرنگار مهر، ابراهیم نعمیمی عصر شنبه در حاشیه گردهمای ثبت یاران در استانداری افزود: هر واقعه ای در روستاها اتفاق بیفتد تقریبا به طور کامل اطلاع رسانی می شود و اطلاعات به روز است.

نعیمی اذعان داشت:  در پی تقویت این شبکه ها هستیم تا وقایع حیاتی در کمترین زمان ممکن به ثبت برسند.

وی تصریح کرد: در شهرها نیز ، بیمارستان ها، پزشکی قانونی،گورستانهای رسمی، چاپخانه ها، داوطلبین بهداشت و مساجد وقایع وفات را اطلاع رسانی می کنند.

نعیمی ادامه داد: در استان 65 درصد مرگ ها رخ داده بر اثر سه عامل اصلی بیماری های قلبی عروقی، حوادث غیر عمد مانند تصادفات و مسمومیت ها و سزطانها بوده است.

کد مطلب 1696795

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