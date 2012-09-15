  1. استانها
  2. بوشهر
۲۵ شهریور ۱۳۹۱، ۱۹:۴۵

بحرینی خبر داد:

آموزش رانندگان سرویس‌های مدارس در بوشهر

آموزش رانندگان سرویس‌های مدارس در بوشهر

بوشهر - خبرگزاری مهر: رئیس پلیس راهنمایی رانندگی بوشهر از آموزش رانندگان سرویس‌های مدارس در بوشهر خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، فتح‌الله بحرینی بعد از ظهر شنبه در نشست ستاد مهر شهرستان بوشهر در محل شهرداری بندر بوشهر اظهار داشت: آغاز سال تحصیلی امر بسیار مهمی است و باید تمهیدات لازم برای تامین امنیت دانش‌آموزان اندیشیده شود.

وی با تقدیر از تلاش‌های شهردار بندر بوشهر در همکاری با راهنمایی و رانندگی افزود: تداوم این همکاری‌ها موجبات رشد و پیشرفت شهر را فراهم می‌کند.

رئیس راهنمایی و رانندگی استان بوشهر از استقرار نیروهای ستادی و اجرایی راهنمایی و رانندگی در برابر مدارس خبر داد و خاطرنشان کرد: برخورد قاطع با رانندگان متخلف در مسیر مدارس در دستور کار این نهاد قرار دارد.

بحرینی تصریح کرد: شناسایی و ساماندهی خودروهای فعال در سرویس مدارس، آموزش رانندگان سرویس‌های مدارس و تهیه طرح ترافیکی بازگشایی مدارس در بوشهر از جمله برنامه‌های مهمی است که با همکاری آموزش و پرورش و شهرداری و راهنمایی و رانندگی در سطح شهر بوشهر اجرایی می‌شود.

وی اضافه کرد: از مدیران مدارس انتظار داریم نظارت بیشتری داشته باشند و در استفاده از سرویس مدارس از رانندگان پایه سوم که تنها مجاز به رانندگی با خودروهای شخصی هستند استفاده نکنند.

رئیس پلیس راهنمایی و رانندگی بوشهر بیان کرد: رانندگان پایه یک و رانندگان پایه دوم که مجاز به رانندگی وسایل نقلیه عمومی هستند می‌توانند در سرویس مدارس مورد استفاده قرار گیرند.

بحرینی یادآور شد: در حمل و نقل درون‌شهری در بحث آسیب‌پذیری موتورسیکلت‌ها باید دقت بیشتری شود و تنها از ابتدای شهریور ماه تاکنون در فوتی‌های داخل شهری استان از مجموع شش نفر فوتی پنج نفر راکب موتورسیکلت بوده‌اند که نشان دهنده آسیب‌پذیری این وسیله نقلیه است و باید نظارت بیشتری بر آن داشته باشیم.

وی از برخورد با موتورسیکلت‌های غیرمجاز در مدارس خبر داد و گفت: استفاده از کلاه ایمنی و داشتن گواهینامه و دارا بودن مدارک لازم و سلامت موتورسیکلت از جمله شرایطی است که لازم است راکبان موتورسیکلت داشته باشند.

رئیس پلیس راهنمایی و رانندگی بوشهر اذعان داشت: باید در سالم‌سازی محیط شهری همکاری کنیم و اگر دقت نکنیم در حفظ جسمانی فرزندان‌مان دچار مشکل می‌شویم.

بحرینی با تاکید بر اهمیت ورود و خروج دانش‌آموزان از درب مدارس افزود: در صورت امکان مدارس باید درب فرعی در کوچه داشته باشند تا دانش‌آموزان کمتر در معرض حوادث قرار گیرند و انتظار داریم این مهم تا حد امکان عملیاتی شود.

وی از همکاری مراقبین مدارس با راهنمایی و رانندگی خبر داد و خاطرنشان کرد: امکانات لازم شامل جلیقه ترافیکی، تابلوی ایست و سایر تجهیزات ترافیکی را در اختیار مراقبین قرار می‌دهیم.

رئیس پلیس راهنمایی و رانندگی بوشهر یادآور شد: باید دست به دست هم دهیم و برای رشد و ارتقای سلامت شهروندان از تمام توان خود بهره ببریم.

کد مطلب 1696796

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها