به گزارش خبرنگار مهر، فتحالله بحرینی بعد از ظهر شنبه در نشست ستاد مهر شهرستان بوشهر در محل شهرداری بندر بوشهر اظهار داشت: آغاز سال تحصیلی امر بسیار مهمی است و باید تمهیدات لازم برای تامین امنیت دانشآموزان اندیشیده شود.
وی با تقدیر از تلاشهای شهردار بندر بوشهر در همکاری با راهنمایی و رانندگی افزود: تداوم این همکاریها موجبات رشد و پیشرفت شهر را فراهم میکند.
رئیس راهنمایی و رانندگی استان بوشهر از استقرار نیروهای ستادی و اجرایی راهنمایی و رانندگی در برابر مدارس خبر داد و خاطرنشان کرد: برخورد قاطع با رانندگان متخلف در مسیر مدارس در دستور کار این نهاد قرار دارد.
بحرینی تصریح کرد: شناسایی و ساماندهی خودروهای فعال در سرویس مدارس، آموزش رانندگان سرویسهای مدارس و تهیه طرح ترافیکی بازگشایی مدارس در بوشهر از جمله برنامههای مهمی است که با همکاری آموزش و پرورش و شهرداری و راهنمایی و رانندگی در سطح شهر بوشهر اجرایی میشود.
وی اضافه کرد: از مدیران مدارس انتظار داریم نظارت بیشتری داشته باشند و در استفاده از سرویس مدارس از رانندگان پایه سوم که تنها مجاز به رانندگی با خودروهای شخصی هستند استفاده نکنند.
رئیس پلیس راهنمایی و رانندگی بوشهر بیان کرد: رانندگان پایه یک و رانندگان پایه دوم که مجاز به رانندگی وسایل نقلیه عمومی هستند میتوانند در سرویس مدارس مورد استفاده قرار گیرند.
بحرینی یادآور شد: در حمل و نقل درونشهری در بحث آسیبپذیری موتورسیکلتها باید دقت بیشتری شود و تنها از ابتدای شهریور ماه تاکنون در فوتیهای داخل شهری استان از مجموع شش نفر فوتی پنج نفر راکب موتورسیکلت بودهاند که نشان دهنده آسیبپذیری این وسیله نقلیه است و باید نظارت بیشتری بر آن داشته باشیم.
وی از برخورد با موتورسیکلتهای غیرمجاز در مدارس خبر داد و گفت: استفاده از کلاه ایمنی و داشتن گواهینامه و دارا بودن مدارک لازم و سلامت موتورسیکلت از جمله شرایطی است که لازم است راکبان موتورسیکلت داشته باشند.
رئیس پلیس راهنمایی و رانندگی بوشهر اذعان داشت: باید در سالمسازی محیط شهری همکاری کنیم و اگر دقت نکنیم در حفظ جسمانی فرزندانمان دچار مشکل میشویم.
بحرینی با تاکید بر اهمیت ورود و خروج دانشآموزان از درب مدارس افزود: در صورت امکان مدارس باید درب فرعی در کوچه داشته باشند تا دانشآموزان کمتر در معرض حوادث قرار گیرند و انتظار داریم این مهم تا حد امکان عملیاتی شود.
وی از همکاری مراقبین مدارس با راهنمایی و رانندگی خبر داد و خاطرنشان کرد: امکانات لازم شامل جلیقه ترافیکی، تابلوی ایست و سایر تجهیزات ترافیکی را در اختیار مراقبین قرار میدهیم.
رئیس پلیس راهنمایی و رانندگی بوشهر یادآور شد: باید دست به دست هم دهیم و برای رشد و ارتقای سلامت شهروندان از تمام توان خود بهره ببریم.
نظر شما