110 مقاله به کنگره رباتهای نجاتگر گلستان ارسال شد

به گزارش خبرنگار مهرف مجتبی اکبری عصر شنبه در گفتگو با خبرنگاران افزود: این آثار در موضوعات مختلف با امداد و نجات است که از سراسر کشور ارسال شده است.
وی اظهار داشت: دبیرخانه دائمی این کنگره در گلستان مستقر است و درتلاشیم تا با شناسایی نخبگان، ارائه تسهیلات و بهره گیری از خدمات فناوری نوین به توسعه فعالیتهای امدادی بپردازیم.
وی عنوان کرد: اولین کنگره رباتهای نجاتگر روز یکشنبه با حضور رئیس جمعیت هلال و احمر کشور برگزار می شود.
معرفی شرکت تعاونیهای برتر کشوری در گرگان
شعبانعلی کابلی بخشدار بخش مرکزی گرگان گفت: با توجه به ابلاغ دفتر اداره کل امور روستایی استان گلستان از بین 31 استان 4 استان فعال در زمینه شرکت تعاونی دهیاریها، بخشهای مرکزی و بهاران از جمله شرکتهای برتر در این زمینه اعلام شدند.
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