110 مقاله به کنگره رباتهای نجاتگر گلستان ارسال شد

به گزارش خبرنگار مهرف مجتبی اکبری عصر شنبه در گفتگو با خبرنگاران افزود: این آثار در موضوعات مختلف با امداد و نجات است که از سراسر کشور ارسال شده است.

وی اظهار داشت: دبیرخانه دائمی این کنگره در گلستان مستقر است و درتلاشیم تا با شناسایی نخبگان، ارائه تسهیلات و بهره گیری از خدمات فناوری نوین به توسعه فعالیتهای امدادی بپردازیم.

وی عنوان کرد: اولین کنگره رباتهای نجاتگر روز یکشنبه با حضور رئیس جمعیت هلال و احمر کشور برگزار می شود.

معرفی شرکت تعاونیهای برتر کشوری در گرگان

شعبانعلی کابلی بخشدار بخش مرکزی گرگان گفت: با توجه به ابلاغ دفتر اداره کل امور روستایی استان گلستان از بین 31 استان 4 استان فعال در زمینه شرکت تعاونی دهیاریها، بخشهای مرکزی و بهاران از جمله شرکتهای برتر در این زمینه اعلام شدند.

وی افزود: دهیاری زیارت در بخش مرکزی به عنوان دهیاری برتر در برپایی ستاد نوروزی در فروردین 91 شناخته شد و در بحث همکاری با مدیریت بحران دهیاری کفشگیری به عنوان دهیاری برتر معرفی شدند.

کابلی گفت: امید میرزایی، مدیرعامل برگزیده شرکت تعاونی دهیاری ها، مقداد نظر عباسی ، دهیار روستای زیارت ، برگزیده ستاد نوروزی در فروردین 91 و حمید کابلی ، دهیار روستای کفشگیری ، همکاری در مدیریت بحران (سیل ) از دیگر برترینها هستند.