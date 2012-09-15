  1. ورزش
۲۵ شهریور ۱۳۹۱، ۲۱:۲۴

پورغلامی مطرح کرد:

تراکتورسازی فقط یک موقعیت گلزنی داشت/ 10 نفره نمی‌شدیم می‌بردیم

تراکتورسازی فقط یک موقعیت گلزنی داشت/ 10 نفره نمی‌شدیم می‌بردیم

سرمربی تیم فوتبال ملوان با تاکید بر اینکه اگر 10 نفره نمی شدیم تراکتورسازی را شکست می دادیم، گفت: بازیکنان تراکتورسازی در جریان بازی فقط یک موقعیت گل داشتند که آنهم منجر به باز شدن دروازه تیم ما شد.

فرهاد پورغلامی پس از دیدار تیم های فوتبال ملوان و تراکتورسازی در جمع خبرنگاران ضمن بیان مطلب فوق گفت: در مجموع تیم برتر میدان بویژه در نیمه اول ملوان بود. در طول بازی  بازیکنان این تیم فقط بر روی یک توپ برگشتی صاحب موقعیت گلزنی شدند که به گل نیز رسیدند و به غیر از آن موقعیت دیگری نداشتند.

وی در همین خصوص افزود: اخراج زارع کار را برای ما سخت تر کرد و باعث شد که سایر بازیکنان تمرکز لازم را درون زمین نداشته باشند.مطمئن باشید اگر 10 نفره نمی شدیم می توانستیم تیم تراکتورسازی را شکست داده و سه امتیاز این بازی خانگی را بدست آوریم.

سرمربی تیم فوتبال ملوان در خصوص وقفه ای که به دلیل اردوی تیم ملی در رقابت های لیگ برتر بوجود آمد، تاکید کرد: وقفه 15 روزه رقابت های لیگ برتر و جدایی ملی پوشان ما در رده های سنی مختلف باعث شد که تیم به طور کامل در اختیار من نبوده و نتوانیم برنامه های تاکتیکی خود را به خوبی تمرین و مرور کنیم.

وی در خاتمه افزود:  بنابراین وقفه ای که در رقابت های لیگ برتر بوجو آمد تاثیر منفی بر عملکرد تیم ما گذاشت اما نباید فراموش کنیم که تعطیلی لیگ به ضرر همه تیم ها شد و فقط میزان این ضرر و زیان با یکدیگر فرق می کند.

 دیدار تیم های فوتبال ملوان و تراکتورسازی از هفته هشتم دوازدهمین دوره رقابت های لیگ برتر عصر روز شنبه در ورزشگاه تختی انزلی برگزار شد و با تساوی یک بریک به پایان رسید.

کد مطلب 1696804

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