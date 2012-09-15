راه اندازی شورای هماهنگی جوانان هرمزگان/ مسکن جوانان تامین می شود

به گزارش خبرنگار مهر، ابراهیم عزیزی بعد از ظهر شنبه در اجلاس استانی وحدت و انسجام ملی جوانان ایرانی، بیان داشت: شورای هماهنگی جوانان هرمزگانی پس از این اجلاس تشکیل می شود که در آن درخواست ها و پیشنهادات جوانان این استان پیگیری و عملی می شود.

وی افزود: جلسات شورای هماهنگی جوانان هر ماه به صورت مکرر و منظم از طریق مشاور جوان استاندار و باحضور نمایندگان همین جمع برگزارمی شود.

استاندار هرمزگان در پاسخ به انتظارات جوانان استان از استاندار و دولت گفت: هرکدام از پیشنهادات و درخواست های شما جوانان قابلیت اجرا دارد و بدون شک تبدیل به مصوبه و اجرا خواهند شد و هرکدام نیز که نیازمند بررسی است، بررسی می شود و در جلسات بعدی نتایج آن ها یه اطلاعتان می رسد.

استاندارهرمزگان در ادامه در پاسخ به درخواست های اکثر جوانان هرمزگانی حاضر در اجلاس مبنی بر تامین مسکن، از راه اندازی کمیته جوانان در زیر مجموعه کارگروه مسکن استان هرمزگان خبر داد.

عزیزی اضافه کرد: دغدغه مسکن جوانان ورزشکار، نخبه و هنرمند در قالب کمیته جوانان در کارگروه مسکن استان توسط مشاور جوان استاندار پیگیری و رفع می شود.

وی همچنین با اشاره به بهره برداری از 56 هزار واحد مسکن مهر در استان هرمزگان، عنوان کرد: تعدادی از این واحدها به بهره برداری رسیده و تقدیم مردم شده و 36 هزار واحد نیز قرار است در مرکز استان افتتاح و 10هزار واحد نیز آماده بهره برداری است.

عزیزی افزود: در دیگر استان های کشور 20 میلیون وام برای ساخت مسکن مهر درنظر گرفته شده اما در استان هرمزگان در سفر چهارم هیئت دولت به استان 30 میلیون وام برای ساخت مسکن مهر اختصاص یافت که این نشان از اراده دولت برای خدمتگزاری به مردم هرمزگان است.

استاندارهرمزگان برای اجرای درخواستهای جوانان هرمزگانی از جمله راه اندازی پلاژ بانوان، سالن های سرپوشیده برای روستائیان و بانوان، نامگذاری یکی از پارک های شهر بندرعباس به نام حضرت علی اکبر(ع)، اشتغال جوانان نخبه و برگزیده استان و اعزام هنرمندان استان به کشورهای همسایه برای انتقال فرهنگ غنی هرمزگان قول همکاری داد.