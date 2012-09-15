اوضاع در بحرین بحرانی است/ آل خلیفه جنایات جنگی مرتکب می شوند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه عربی پرس ، یوسف ربیع رئیس انجمن حقوق بشری بحرین گفت : در گزارشی که اخیرا انجمن حقوق بشری بحرین منتشر کرده است در آن به اقدامات ناقض حقوق بشر فرزندان پادشاه بحرین و دیگر اعضای خاندان حاکم اشاره شده است.

وی افزود: شکنجه زندانیان، قتل مردم و سرکوب اعتراضات مسالمت آمیز ادامه دارد و عاملان آن مجازات نمی شوند. مساجدی که نظامیان رژیم با کمک سعودی ها تخریب کرده اند ،هنوز بازسازی نشده اند.

ربیع بیان کرد: رژیم درباره واقعیت دروغ می گوید و افکار عمومی را گمراه کرده است و نشست آینده ژنو خط بطلانی بر ادعاهای دروغین رژیم بحرین خواهد بود.

زهیر مخلوف یکی از نویسندگان عضو سازمان عفو بین الملل شاخه تونس با اشاره به شهادت 86 بحرینی اعلام کرد که پنج نفر از آنها تحت شکنجه کشته شده اند.

مخلوف بیان کرد: اوضاع در بحرین بحرانی است و بازداشت شدگان در معرض شدیدترین شکنجه ها قرار دارند.

وی تاکید کرد: جنایتکاران در هر سمتی که باشند نمی توانند از چنگ قانون فرار کنند.

مخلوف خاطرنشان کرد: سازمان عفو بین الملل از مقامات بحرینی خواسته است که در راستای آزادی فوری و بدون شرط بازداشت شدگان گام بردارند.

عبدالحمید الدشتی از فعالان بحرینی نیز گفت: رژیم بحرین با کمک سعودی ها علاوه بر سرکوب مردم به تخریب مراکز عبادی و مساجد پرداخته است.

وی از پیگیری شکایت علیه خلیفه بن حمد آل خلیفه به جرم ارتکاب جنایات ضد بشری پرده برداشت.

الدشتی بیان کرد: راس هرم قدرت در بحرین جنایتکار هستند و جرایم ضد بشری زیادی را مرتکب می شوند.

وی گفت: آنها جنایات جنگی مرتکب می شوند و مدارکی دال بر آن وجود دارد، اما بالاخره روزی آنها به سزای عمل خود می رسند.

فلاح ربیع یک فعال حقوق بشری بحرینی نیز گفت : فرزندان پادشاه و آل خلیفه در شکنجه ها و اقدامات ناقض حقوق بشر دخالت دارند.

وی بیان کرد: رژیم دم از توجه به حقوق بشر می زن،د اما ناقضان حقوق بشر در بحرین با آزادی کامل به شکنجه ها ادامه می دهند.