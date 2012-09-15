تظاهرات مخالفان پوتین با مجور دولت/7 هزار پلیس مسئول برقراری امنیت بودند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از آسوشیتدپرس، در پی فراخوان مخالفان رئیس جمهوری روسیه امروز شنبه هزاران نفر در خیابانهای مسکو راهپیمایی کردند. بر این اساس، این راهپیمایی اعتراض آمیز در حالی برگزار شد که حدود هفت هزار نیروی پلیس مسئولیت برقراری امنیت را به عهده داشتند.

خبرگزاری اینترفکس گزارش داد پلیس با حمل خودروهای پارک شده در خیابانهای محل راهپیمایی و ایجاد موانع فلزی موجبات حفظ نظم و امنیت آن را فراهم کرده بود.

خبرگزاری ریانوستی نیز از ممنوعیت به همراه آوردن نوشیدنی از سوی پلیس مسکو توسط شرکت کنندگان در این راهپیمایی خبر داد. مجوز صادر شده توسط دولت به دست کم 25 هزار معترض به سیاستهای کاخ کرملین اجازه شرکت در راهپیمایی امروز را داده بود.

گفتنی است مخالفان، تظاهرات خود را از میدان پوشکین آغاز کرده و حرکت خود را تا نزدیکی کاخ کرملین ادامه دادند. ین تظاهرات درحالی امروز در روسیه برگزار شد که روز گذشته دوما اقدام به اخراج یکی از نمایندگان ضد پوتین کرد.