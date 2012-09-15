به گزارش خبرگزاری مهر، آرسنال که در هفته سوم رقابت ها موفق شده بود با دو گل در آنفیلد مقابل لیورپول به برتری برسد در دیدار خانگی با ساوتهمپتون موفق شد با نتیجه 6 بر یک مقابل این تیم به پیروزی برسد.

برای توپچی های لندن در این دیدار، "هوی‌ولد" در دقیقه 11 گل به خودی زد. "لوکاس پودولسکی" در دقیقه 31 گل دوم آرسنال را به ثمر رساند. "گروینهو" دو بار در دقایق 35 و 71 برای تیم آرسن ونگر گل زد. "کلاین" در دقیقه 38 دومین گل به خودی را وارد دروازه ساوتهمپتون کرد و "تئو والکات" در فاصله دو دقیقه به پاین بازی گل ششم و پایانی آرسنال را به ثمر رساند.

منچستریونایتد هم در ورزشگاه اولدترافورد موفق شد با چهار گل تیم ویگان اتلتیک را شکست دهد. برای شیاطین سرخ در این دیدار "پل اسکولز" در دقیقه 51، "خاویر هرناندز" در دقیقه 63، "آلکس بوتنر" در دقیقه 66 و "نیک پاول" در دقیقه 82 گل زدند.

در سایر دیدارهای امروز نتایج زیر حاصل شد:

* نوریچ صفر - وستهام صفر

* آستون ویلا 2 - سوانزی صفر

* فولام 3 - وست برومویچ صفر

* کویینزپارک رنجرز صفر - چلسی صفر

* استوک سیتی یک - منچسترسیتی یک



تیم های فوتبال ساندرلند و لیورپول تا دقایقی دیگر به مصاف هم خواهند رفت.

جدول رده بندی:

1- چلسی 10 امتیاز

2- منچستریونایتد 9 امتیاز

3- آرسنال 8 امتیاز - تفاضل گل 7

4- منچسترسیتی 8 امتیاز - تفاضل گل 3

---------------------------------------

18- ریدینگ یک امتیاز - 2 بازی

19- لیورپول یک امتیاز - 3 بازی

20- ساوتهمپتون بدون امتیاز - 4 بازی