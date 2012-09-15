نوزادان گلستان علیه بیماری ارثی متابولیک غربالگری می شوند

به گزارش خبرگزاری مهر، جلسه مشترک معاون بهداشتی دانشگاه و مدیر کل محترم صداو سیمای مرکز گلستان با محوریت نقش ویژه برنامه ها ی صداوسیما در اطلاع رسانی موضوعات بهداشتی برگزار شد.

دکتر ابراهیم نعیمی رئیس مرکز بهداشت گلستان براهمیت نقش رسانه ها بخصوص صداوسیما در پیشبرد اهداف برنامه های بهداشتی بخصوص برنامه پزشک خانواده و نظام ارجاع در مناطق شهری تاکید کرد.



اجرای برنامه غربالگری بیماری ارثی متابولیک

در راستای گسترش وارتقاء خدمات بهداشتی درمانی برنامه غربالگری بیماری ارثی متابولیک فنیل کتونوری در آزمایشگاه معاونت بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی (گرگان) از تاریخ 91.6.15 راه اندازی شد.



در این برنامه کلیه نوزادانی که قبلا در سیستم شبکه برای بیماری کم کاری مادرزادی تیروئید نمونه گیری میشدند مورد بررسی وآزمایش به روش اسپکتروفتومتری نسبت به بیماری فنیل کتونوری قرار می گیرند .

لازم به ذکر است در صورت عدم شناخت این بیماری متابولیک ارثی مغلوب که از طرف پدر و مادر به نوزاد منتقل میشود ، بطور قطع نوزاد و کودک آینده با عقب ماندگی ذهنی با درجات مختلف مواجهه خواهد شد .

کمیته بهداشت و حفاظت فنی کار در گرگان برگزار شد

اولین جلسه کمیته بهداشت وحفاظت فنی کار با حضور کلیه سرپرستان بخشها در بیمارستان طالقانی گرگان در دفتر مدیریت برگزار شد.



این جلسه جهت آشنایی با نحوه جدید ارزشیابی بیمارستانی وتشکلیل کمیته جدید بهداشت وحفاظت فنی کار بوده است وکلیه سرپرستان ومسئولین بخشها وکارشناسان بهداشت حرفه ای مرکز بهداشت با اصول آن آشنا شدند.



انتخابات شورای بهوروزی در علی آباد برگزر شد

انتخابات شورای بهورزی با حضور مسئولان و بهورزان در علی آباد کتول برگزار شد.

در این مراسم، پنج نفر از بهورزان به نام های رقیه اصلانی، سکینه اسفندیاری، زهرا شکی، عبداله حاجیلری و علی جعفری به ترتیب بیشترین آراء را کسب کردند.

در پایان دکتر خالقی مدیر شبکه بهداشت و درمان شهرستان علی آبادکتول ضمن تشکر از حضور کلیه بهورزان و عرض تبریک به منتخبین موفقیت رابرای آنها ازکلیه نمایندگان شورای بهورزی خواست اهداف سازمانی خود را به نحو احسن انجام دهند.



کمیته جامعه ایمن بندرترکمن تشکیل شد

کمیته جامعه ایمن شهرستان ترکمن با حضور اعضا و روسای ادارات شهرستان ترکمن تشکیل شد.



در این جلسه دکتر معظمی سرپرست شبکه بهداشت ودرمان شهرستان ترکمن ، به بیان اهمیت موضوع سوانح و حوادث و عوارض ناشی از آن بر افراد جامعه ، بویژه بر قشر جوان جامعه پرداخت و هماهنگی و همکاری بین بخشی ادارات مرتبط شهرستان را در کاهش میزان بروز سوانح و حوادث بویژه حوادث ترافیکی تاکید خواستار شد.



دراین جلسه در خصوص کلیات سوانح و حوادث کودکان ، وضعیت سوانح و حوادث ترافیکی ، همکاری بین بخشی ، چالش های موجود در ایمنی جامعه و آموزش به اقشار مختلف جامعه مورد بحث و تبادل نظر شد. و از مهمترین مصوبات این جلسه می توان به تهیه و توزیع رسانه های آموزشی ( کتابچه ، تراکت ، پمفلت و ... ) جهت آموزش همگانی و برنامه ریزی آموزشی، اجرای مانور موتورسیکلت سواران با کلاه ایمنی با همکاری پلیس راهور و جمعیت هلال احمر، هماهنگی جهت حضور ادارات بیمه و شورای شهر در جلسات کمیته جامعه ایمن - ارائه مشکلات ترافیکی و نقاط حادثه خیز شهرستان ترکمن توسط پلیس راهور در شورای ترافیک بوده است.