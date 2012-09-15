منازل جلال آل احمد و نیما یوشیج توسط شهرداری تملک می شود

به گزارش خبرنگار مهر، مجتبی یزدانی عصر شنبه در نشست خبری با اصحاب رسانه افزود: احداث سردر باغ موزه هنر ایرانی، تملک باغ موزه دکتر حسابی،‌ بهسازی موزه سینما، تکمیل موزه موسیقی و تملک منزل عزت الله انتظامی نیز از دیگر فعالیت ها در حوزه فرهنگ است.

وی بیان داشت: پخش اذان در 208 نقطه از منطقه یک تهران و نصب پرچم های 55 متری در سطح منطقه نیز از دیگر برنامه های فرهنگی است.‌

تا پایان سال جاری تمام 26 محله شمال تهران دارای سرای محله می شوند

شهردار منطقه یک تهران ادامه داد: در حال حاضر تعداد سراهای محله فعال در شمال تهران،‌ از 9 سرای محله به 23 سرای محله افزایش یافته و تا پایان سال جاری تمام 26 محله شمال تهران دارای سرای محله می شوند.

وی تصریح کرد: با افتتاح خانه کشتی برزگر، مجموعه فرهنگی ورزشی زعفرانیه و قائم از مجموعه های فرهنگی فعال در شمال تهران هستند که در کنار آنها مجموعه فرهنگی ورزشی شهید سلیمانی، صابرین شاهد و شهدای دزاشیب نیز تا پایان مهرماه به بهره برداری می رسند.

افزودن 75هکتار فضای سبز عمومی به شمال تهران

یزدانی با اشاره به اینکه منطقه یک شهرداری تهران با 4500 هکتار وسعت، 10 ناحیه شهری و 26 شورایاری دارد، افزود:تا پایان سال جاری با تملک باغ ها و ایجاد پارک های جدید 75 هکتار به فضای سبز عمومی شمال تهران اضافه می شود.

وی اظهار داشت: بوستان جنگلی و سورتمه گلابدره با اعتبار 10 میلیارد تومان، بوستان نیلوفر(رحمان آباد) و پارک مهرگان تا پایان مهرماه به بهره برداری می رسد.

شهردار منطقه یک تهران افزود: ‌بوستان آبک در شمال تهران نیز تا پایان سال جاری بهره برداری خواهد شد.

اجرای پروژه های توسعه گردشگری در شمال تهران

وی گفت: توسعه فضاهای سبز و بوستان های عمومی از جمله برنامه های شهرداری به منظور توسعه گردشگری است که 120 میلیارد تومان برای خرید باغ و تبدیل به فضاهای عمومی تا پایان سال جاری تخصیص داده شده است.

یزدانی ادامه داد: تملک باغ های خسروشاهی، وزیری و ملک نیز در راستای اجرای برنامه های توسعه گردشگری در منطقه است.

پروژه های عمرانی منطقه یک تهران

وی تأکید کرد: تحویل و آماده سازی رود دره های ولنجک، دارآباد، درکه و سوهانک و تعریض خیابان دربند و نیاوران؛ تعریض خیابان دربند با تخریب هتل قدیمی آن محدوده و وصل خیابان اندرزگو به شریعتی از جمله خواستهای مردم است که در نیمه نخست سال جاری اجرا شده است.

شهردار منطقه یک تهران اضافه کرد: ساماندهی بازار تجریش تا پایان سال جاری، اجرای طرح جامع جماران، احداث پارکینگ طبقاتی در محله جماران، احداث پیاده راه دربند، احداث پارکینگ طبقاتی همت،‌احداث پارکینگ مکانیزه با طرفیت 160 خودرو در محله چیذر نیز از برنامه های در دست اجرای این منطقه است.

وی اظهار داشت: 386 سرویس بهداشتی در شمال تهران احداث شده که تعداد این سرویس ها در منطقه به 500 چشمه خواهد رسید.