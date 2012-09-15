مخالفت صریح سودان با ورود نظامیان آمریکایی

به گزارش خبرگزاری مهر، شبکه اسکای نیوز عربی لحظاتی پیش اعلام کرد: سودان با اعزام تفنگداران دریایی آمریکا به این کشور برای حفاظت از سفارتخانه اش مخالفت کرده است.

یک مقام آمریکایی در گفتگو با رویترز اعلام کرده بود که دولت آمریکا قصد دارد گروهی از تفنگداران دریایی خود را به سودان اعزام کند.

وی با بیان این مطلب گفته بود که این اقدام در پی اعتراضات ضد آمریکایی در سودان و با هدف حفظ امنیت سفارت واشنگتن در خارطوم صورت می گیرد.

آمریکا همزمان با افزایش احساسات ضد آمریکایی در کشورهای عربی و اسلامی که در پی پخش فیلم موهن و ضد اسلامی در کشورش حاصل شده است به برخی کشورها از جمله یمن و لیبی نیرو و تجهیزات نظامی اعزام کرده است.

گفتنی است مردم سودان روز گذشته در اعتراض به پخش فیلم موهن و ضد اسلامی در آمریکا به سفارت واشنگتن در خارطوم حمله کردند و پرچم آن را به پایین کشیدند.