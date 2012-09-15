  1. بین الملل
۲۵ شهریور ۱۳۹۱، ۲۱:۵۵

جرج گالوی:

آل سعود سه تریلیون دلار در بانکهای صهیونیستی-آمریکایی سپرده دارد

آل سعود سه تریلیون دلار در بانکهای صهیونیستی-آمریکایی سپرده دارد

نماینده سابق پارلمان انگلیس با اشاره به سپرده گذاری چند تریلیون دلاری آل سعود در بانکهای صهیونیستی-آمریکایی خروج آن را برای فروپاشی صهیونیزم کافی دانست.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه المیادین ، جرج گالوی گفت : آل سعود سه تریلیون دلار در بانکهای صهیونیستی-آمریکایی سرمایه دارد.

نماینده سابق پارلمان انگلیس افزود: اگر آل سعود فقط تهدید به خروج سرمایه های خود از این بانکها کنند این برای آزادی فلسطین کافی است.

وی افزود: کمترین تاثیر این تهدید فروپاشی بازارهای بورس آمریکایی-صهیونیستی است، اما آل سعود این کار را انجام نمی دهند و انتظار هم نداریم که چنین کاری انجام دهند، زیرا الکل در خون آنها بیشتر از پلاسماست.

شایان ذکر است که جرج گالوی یکی از طرفداران سرسخت آرمان فلسطین است.

کد مطلب 1696817

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