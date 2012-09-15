آل سعود سه تریلیون دلار در بانکهای صهیونیستی-آمریکایی سپرده دارد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه المیادین ، جرج گالوی گفت : آل سعود سه تریلیون دلار در بانکهای صهیونیستی-آمریکایی سرمایه دارد.

نماینده سابق پارلمان انگلیس افزود: اگر آل سعود فقط تهدید به خروج سرمایه های خود از این بانکها کنند این برای آزادی فلسطین کافی است.

وی افزود: کمترین تاثیر این تهدید فروپاشی بازارهای بورس آمریکایی-صهیونیستی است، اما آل سعود این کار را انجام نمی دهند و انتظار هم نداریم که چنین کاری انجام دهند، زیرا الکل در خون آنها بیشتر از پلاسماست.

شایان ذکر است که جرج گالوی یکی از طرفداران سرسخت آرمان فلسطین است.