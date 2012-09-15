رئیس گروه مشاوران جوان مازندران منصوب شد

به گزارش خبرگزاری مهر، پس از یکسال بلاتکلیفی گروه مشاوران جوان استانداری مازندران، سید علی اکبر طاهایی استاندار مازندران در حکمی کمال رستمعلی را به سمت ریاست این گروه منصوب کرد.

رستم علی 33 ساله در حال حاضر مدیرکل روابط عمومی و امور بین الملل استانداری مازندران بوده و در سابقه فعالیت وی مسئولیت هایی نظیر دبیر شورای اطلاع رسانی استان مازندران، دبیر شورای روابط عمومی استان را در کارنامه دارد.

سخنگوی ستاد تسهیلات سفر استان ، مدیر روابط عمومی شهرداری ساری بخشی دیگر از مسئولیت های اجرایی و تشکیلاتی رستم علی بوده است. وی از شاعران جوان و برگزیده کشور است.



علی اکبر غلامیان، داماد ابوطالب شفقت استاندار پیشین خراسان شمالی، بوشهر و مازندران قبل از رستم علی به عنوان مشاور جوان استاندار مازندران بوده است. غلامیان اکنون سرپرست روزنامه ایران در استان است.