اقدام یک خانواده گرگانی در راستای ترویج کتابخوانی

به گزارش خبرنگار مهر، فائزه عبدالهی شامگاه شنبه در چهارصد و پنجاه و سومین جلسه شورای شهر گرگان افزود: لازم است مدیران شهر در زمینه تشویق شهروندان نشستی را با این افراد برگزار کنند.

عضو شورای اسلامی شهر گرگان گفت: با توجه به نزدیک شدن فصل مدارس شهرداری نسبت به بازگشایی محورهای اصلی شهر اقدام کند.

وی افزود: کمیسیون توسعه عمران شهرداری و شورای شهر نیز گزارشی از وضعیت عمرانی در محورهای اصلی شهر ارائه دهند .

عبدالهی در ادامه اظهار داشت: کاشت گل وگیاه درمدارس نیز از اقداماتی است که درراستای شادابی درمدارس می تواند با توجه به نزدیک شدن به فصل مدارس انجام شود.

ناصرگرزین عضودیگر شورای شهرگرگان در این جلسه گفت:نرخ قراردادهای شهرداری اعلام تا مشخص شود اختلاف مبلغ قراردادها به چه دلیل است .



گرزین افزود: در طول روز مراجعات زیادی به دلیل تفاوت مبلغ قراردادها از سوی مردم به ما می شود که باید شهرداری دلیل آن را درجلسه ای بیان کند.



وی ادامه داد: چه در آگهی مزایده قراردادهای شهرداری و چه در اجاره بهای مغازه ها باید مطالعه روی پرونده ها وجود داشته باشد و تا زمانی که قرارداد به اتمام نرسیده است کارها انجام شود.