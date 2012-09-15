مؤذن نوجوان فیروزکوهی در مسابقات اذان شرق استان تهران اول شد

به گزارش خبرگزاری مهر، در این رقابت یک روزه به میزبانی دماوند و در آستان مقدس امام زاده سید شمس الدین(ع) این شهر، 24 شرکت کننده از شهرستانهای فیروزکوه و دماوند در دو رده سنی شکوفه ها و بزرگسالان به رقابت پرداختند.

ولی زاده از دبیرستان شهید مطهری و مرکز قرآنی منتظران المهدی(عج) فیروزکوه موفق شد در بین 14 شرکت کننده نوجوان حاضر در مسابقات به مقام برتر دست یابد.

در رقابت های رده بزرگسالان نیز که با حضور سه نماینده از فیروزکوه و هفت نماینده از دماوند برگزار شد، به ترتیب احمد فائزی، مصطفی اسداللهی و میثم باقری، هر سه از دماوند عناوین اول تا سوم را به خود اختصاص دادند.

گفتنی است، سی و پنجمین دوره مسابقات قرآن شرق استان تهران در رشته های حفظ، قرائت و ترتیل، اوایل مهرماه به میزبانی دماوند برگزار می شود.

اولین دوره تشکیلاتی، معرفتی سمات در واحد رودهن

اولین دوره تشکیلاتی، معرفتی سمات در دانشگاه آزاد اسلامی واحد رودهن به همت بسیج دانشجویی این دانشگاه برگزار شد.

دوره عقیدتی سمات برای 200 نفر از دانشجویان دانشگاه های استان تهران و تهران بزرگ به مدت 4 شبانه روز به میزبانی بسیج دانشجویی دانشگاه رودهن برگزار شد.

این دوره در راستای فرامین مقام معظم رهبری و خواسته اصلی ایشان از تشکل های دانشجویی(تعمیق معرفت دینی و بصیرت افزایی در بین دانشجویان) شکل گرفته و دانشجویان شرکت کننده در این دوره به صورت اجمالی، مباحث فلسفه سیاسی، مبانی معرفتی و صهیونیسم شناسی را فراگرفتند.

اولین دوره تشکیلاتی، معرفتی سمات به مدت 4 شبانه روز به میزبانی بسیج دانشجویی دانشگاه رودهن برگزار شد.