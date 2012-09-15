  1. سیاست
۲۵ شهریور ۱۳۹۱، ۲۱:۱۴

صالحی:

نشست مشترک کنسولی با فیلیپین فرصتی برای حل موضوعات این حوزه است

نشست مشترک کنسولی با فیلیپین فرصتی برای حل موضوعات این حوزه است

وزیر امور خارجه در دیدار معاون وزیر امور خارجه فلیپین، برگزاری نشست مشترک کنسولی میان دو کشور را فرصتی برای حل موضوعات کنسولی خواند.

به گزارش خبرگزاری مهر،علی‌اکبر صالحی در این دیدار وجود اتباع دو کشور را در ایران و فیلیپین مورد توجه قرار داد و برگزاری این نشست مشترک را فرصتی برای حل موضوعات کنسولی میان دو کشور خواند.

وزیر امور خارجه کشورمان با اشاره به ایجاد زمینه‌های مناسب در روابط میان دو کشور اظهار امیدواری کرد که علاوه بر ارتقای سطح همکاری‌ها و توسعه روابط در زمینه‌های اقتصادی، فرهنگی و سیاسی، روابط دو ملت ایران و فیلیپین نیز بیش از پیش گسترش یابد.

رافائل سگیس نیز با اشاره به اهمیت روابط با جمهوری اسلامی ایران خواستار توسعه روابط در امور کنسولی، فرهنگی و اقتصادی شد.

وی دو دور مذاکره با حسن قشقاوی همتای ایرانی خود را یادآور شد و خواهان حل مسائل کنسولی با هدف ارتقای توسعه این روابط با کشورمان شد.
 

کد مطلب 1696822

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