به گزارش خبرنگار مهر، تماشاگران ذوبآهن در بازی امروز ذوبآهن مقابل فولاد خوزستان استقبال اندکی به عمل آورده بودند و جمعیت تماشاگران ذوبآهن در این بازی به زحمت به 200 نفر میرسید.
رسول کربکندی ترجیح داد در این بازی از محسن مسلمان و پیام صادقیان، دو مهاجم خود در ترکیب استفاده نکند و این دو بازیکن در نیمه دوم وارد زمین شدند.
حمید شفاعت، مدافع ذوبآهن نیز در ترکیب اصلی تیم ذوبآهن حضور نداشت و گودرزی به جای او در ترکیب اصلی تیم بود.
غایب بزرگ تیم فولاد خوزستان در این بازی آرش افشین بود که این بازیکن حتی در ترکیب 18 نفره تیم فولاد حضور نداشت.
ابرقویینژاد، رئیس هیئت فوتبال اصفهان در ورزشگاه فولادشهر حضور داشت و بازی را از نزدیک تماشا میکرد.
تشویق رسول کربکندی و حسن حاجرسولیها در نیمه نخست بازی از نکات جالب بازی بود.
داور مسابقه در آغاز نیمه دوم بازی به دلیل تاخیر عبدالله کرمی با اندکی تاخیر سوت آغاز بازی را به صدا در آورد.
تعدادی از تماشاگران تیم فولاد برای تماشای این بازی به ورزشگاه فولادشهر اصفهان آمده بودند و بازی را از نزدیک تماشا میکردند. البته تعداد این تماشاگران اندک بود.
در دقیقه 52 پاس در عرض بختیار رحمانی برای شریفات با شوت شریفات وارد دروازه ذوبآهن شد اما داور بازی این توپ را آفساید اعلام کرد.
گل دوم ذوبآهن در دقایق پایانی بازی در شرایطی به ثمر رسید که بسیاری بر این باور بودند این موقعیت آفساید بوده است به همین دلیل اعتراضات کادر فنی تیم فوتبال فولاد خوزستان بعد از گل دوم ذوبآهن قابل توجه بود.
این دیدار با پیروزی دو بر یک تیم ذوبآهن به پایان رسید.
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