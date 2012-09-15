ملوان و تراکتورسازی به تقسیم امتیاز رضایت داد/ تساوی به سود مدعیان

به گزارش خبرنگار مهر، هفته هشتم مسابقات فوتبال لیگ برتر باشگاه‌های کشور از ساعت 18:45 امروز شنبه با دیدار تیم‌های ملوان بندرانزلی و تراکتورسازی تبریز پیگیری شده است. این دیدار که در ورزشگاه تختی شهر بندرانزلی برگزار شد به نتیجه تساوی یک بریک انجامید و دو تیم به تقسیم امتیاز رضایت دادند.

برای تیم ملوان بندرانزلی در این دیدار خانگی سیدجلال رافخایی در دقیقه 25 از روی نقطه پنالتی موفق به گلزنی شد و قاسم دهنوی در دقیقه 47 کار را به تساوی کشاند. این نتیجه درحالی رقم خورد که تیم ملوان از دقیقه 78 به دنبال اخراج مازیار زارع با یک بازیکن کمتر به بازی ادامه داد.

قضاوت دیدار ملوان بندرانزلی - تراکتورسازی تبریز برعهده محسن ترکی بود. او در این بازی به بابک پورغلامی از تیم ملوان و عقیل اعتمادی، مرتضی اسدی و فلاویو لوپز از تیم تراکتورسازی کارت زرد نشان داد و در فاصله 12 دقیقه مانده به پایان بازی مازیار زارع، کاپیتان تیم ملوان را از زمین اخراج کرد.

با تک امتیاز این بازی ملوان بندرانزلی و تراکتورسازی تبریز 13 امتیازی شدند و با تفاضل گل 2+ و 1+ به ترتیب رتبه‌های ششم و هفتم جدول رده بندی لیگ برتر را به خود اختصاص دادند.