نمایشگاه عرضه مستقیم لوازم التحریر فیروزکوه با 20 درصد تخفیف افتتاح شد

به گزارش خبرنگار مهر، این نمایشگاه عرضه مستقیم که مواد غذایی و پروتئینی نیز در آن توزیع می شود، عصر شنبه در سالن هلال احمر فیروزکوه با حضور افشارنادری فرماندار، حیدری شهردار، سیاح رئیس اداره صنعت، معدن و تجارت و برخی رؤسای ادارات دیگر آغاز شد.

فرماندار شهرستان فیروزکوه در حاشیه افتتاحیه این نمایشگاه به خبرنگار مهر گفت: برای تنظیم بازار و پاسخگویی به نیاز مردم، برگزاری نمایشگاه و عرضه کالا با قیمت کمتر لازم و ضروری است.

سعید افشار نادری ادامه داد: با توجه به عرضه گوشت مرغ در این شهرستان، کمترین مشکل را در این رابطه داشتیم که رضایتمندی مردم را به همراه داشت.

کیفیت و قیمت مناسب از ویژگی های نمایشگاه فیروزکوه

وی بیان داشت: نمایشگاه ها باید دو ویژگی داشته باشند، کیفیت مناسب و قیمت مناسب که در این نمایشگاه اقلام با کیفیت و قیمت مناسب عرضه شده و همچنین عرضه مستقیم کالا در روستاها ی شهرستان فیروزگوه صورت می گیرد.

فرماندار شهرستان فیروزکوه افزود: در این نمایشگاه 10 روزه انواع و اقسام کالاها نظیر کیف، کفش، لوازم التحریر دانش آموزان، البسه وپوشاک و مواد غذایی شامل برنج شیرودی و تایلندی، روغن حلبی، گوشت تازه و یخزده گوسفندی، گوشت گوساله، گوشت مرغ و... به فروش می رسد.

رئیس اداره صنعت، معدن و تجارت نیز در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: ساعت کار این نمایشگاه 9 صبح الی 13 و 16 الی 20 است و تا پنجم مهرماه به مدت 10 روز کالاهای مورد نیاز مردم را عرضه می کند.

جواد سیاح افزود: کالاهایی همچون روغن، حبوبات، گوشت مرغ و گوسفند به همراه برنج در این نمایشگاه با حداقل 20 درصد پایین تر از نرخ بازار عرضه می شود.

وی در پایان گفت: هیچ محدودیتی در تحویل کالاها نداریم و بعد ازاتمام این نمایشگاه، نمایشگاه دائمی مواد پروتئینی در محل سالن ورزشی 15 خرداد فیروزکوه راه اندازی خواهد شد که با شروع به کار این نمایشگاه، مواد پروتئینی با قیمت مناسب و فراوان در دسترس همشهریان قرار خواهد گرفت.