به گزارش خبرنگار مهر، رسول کربکندی شامگاه شنبه پس از پیروزی تیمش مقابل فولاد خوزستان در گفتگو با خبرنگاران رسانه‌های گروهی با اشاره به شرایط بازی اظهار داشت: باید بگویم ما بازی را بد شروع کردیم و واقعا تعجب می‌کنم چرا ما که اینقدر در تمرینات سرحال عمل می‌کنیم، در بازی‌های لیگ بد بازی می‌کنیم.

وی با اشاره به عملکرد ضعیف تیمش در نیمه نخست بازی ادامه داد: در نیمه نخست بازی با توجه به اینکه ما خیلی بد بازی کردیم، به دنبال این بودیم که بازی با نتیجه یک بر صفر به پایان برسد و گل بیشتری نخوریم تا در رختکن مشکلات را برطرف کنیم اما گل فرهادی خیلی خوش‌موقع بود و ما را به بازی باز گرداند.

سرمربی ذوب‌آهن در مورد عملکرد خط دفاعی تیمش در این مسابقه تصریح کرد: متاسفانه گودرزی و محمدپور در دفاع خوب نبودند و ما در نیمه نخست آنها را تعویض نکردیم چون امیدوار بودیم به بازی باز گردند. به نظر من در نیمه نخست بازی استرس زیاد باعث شده بود بازیکنان نتوانند بازی خودشان را ارائه کنند.

وی در پاسخ به سئوالی پیرامون نقش داوری در کسب نتیجه ذوب‌آهن بیان داشت: من گل شریفات را دیدم و مطمئنم که این گل آفساید بود اما در مورد گل دوم ذوب‌آهن باید بگویم آن گل را ندیدم و تنها از فیلمبردار در مورد آن پرسیدم و او به من گفت که این گل آفساید نبوده است اما چون خودم صحنه را ندیدم در مورد آن حرف نمی‌زنم.

کربکندی گفت: به هر حال اشتباهات داوری می‌تواند به نفع یا ضررمان باشد اما همه می‌دانند که من در 6 باخت اخیر ذوب‌آهن هرگز اظهار نظری در مورد داوری نکردم.

دیدار تیم‌های ذوب‌آهن اصفهان و فولاد خوزستان در چارچوب رقابت‌های هفته هشتم مسابقات لیگ برتر با نتیجه 2 بر یک به سود ذوب‌آهن به پایان رسید.