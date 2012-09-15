به گزارش خبرنگار مهر، آخرین دیدار از روز دوم هفته هشتم رقابت های لیگ برتر از ساعت 19:45 امروز شنبه بین تیم های استقلال و راه آهن در ورزشگاه آزادی تهران برگزار شد که در پایان شاگردان امیر قلعه نویی با نمایشی بهتر از هفته های قبل برابر تیم علی دایی به پیروزی 2 بر صفر دست پیدا کردند.

در این دیدار که به قضاوت علیرضا فغانی و در حضور نزدیک به 5 هزار تماشاگر برگزار شد، آرش برهانی(9) برای استقلال گل زد تا شاگردان قلعه نویی نیمه اول را با پیروزی به پایان برسانند. این پیروزی در حالی بدست آمد که سیدمهدی رحمتی در دقیقه 36 ضربه پنالتی بهادر عبدی را مهار کرد.

در نیمه دوم شاگردان امیر قلعه نویی بازهم تیم برتر میدان بودند و موقعیت های خوبی را روی دروازه حریف ایجاد کردند تا اینکه در دقیقه 82 میثم بائو که به عنوان بازیکن تعویضی وارد زمین شده بود با ضربه ای زیبا گل دوم استقلال را به ثمر رساند تا شاگردان قلعه نویی به یک پیروزی خوب دست پیدا کنند.

تیم فوتبال استقلال که قبل از این 9 امتیازی بود با این پیروزی 12 امتیازی شد و با خاطر تفاضل گل بهتر نسبت به تیم راه آهن به رده نهم صعود کرد. شاگردان علی دایی نیز با 12 امتیاز در رده دهم قرار دارند.