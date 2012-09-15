باخت امشب هیچ تاثیری بر ادامه فعالیت من در داماش گیلان ندارد

به گزارش خبرنگار مهر، امید هرندی شنبه شب در نشست خبری بعد از بازی دو تیم فجر سپاسی شیراز و داماش گیلان در پاسخ به سئوال خبرنگار مهر در خصوص وضعیت ادامه فعالیت خود در این تیم یادآور شد: یک بازی را با 5 گل برنده از زمین خارج شدیم و امروز هم با نتیجه شش بر یک باختیم که این اتفاقات به زیبایی های فوتبال اضافه می کند.

وی تاکید کرد: ادامه فعالیت من در این تیم هیچ گونه ارتباطی با کسب نتیجه ضعیف و یا قوی ندارد اما باید توجه داشته باشیم که هر سرمربی یک روز مسئولیت یک تیم را قبول می کند و روز دیگر باید از این تیم جدا شود.

وی با اشاره به دلیل باخت پرگل تیم داماش گیلان تاکید کرد: بازیکنان جوان فجر سپاسی زمانی که به سمت بازی مستقیم روی آورده اند باعث از هم پاشیدن مرکز دفاع تیم ما شد ولی در کل باید اعلام کنم امشب زمان باخت تیم ما بود.

سرمربی تیم فوتبال داماش گیلان یادآور شد: تیم ما خوب بازی نکرد و من به عنوان سرمربی مسئولیت این باخت را قبول می کنم اما باید این بازی را به فراموشی بسپاریم و خودمان را برای بازی با راه آهن آماده کنیم.

هرندی تاکید کرد: زمین ورزشگاه شهید آیت الله دستغیب سفت بود اما مشکل زمین و اینکه نور ورزشگاه به هیچ عنوان در حد لیگ برتر نبود توجیهی برای باخت شش بر یک ما نیست.

از سری مسابقات لیگ برتر فوتبال ایران تیم فوتبال فجر شهید سپاسی شیراز با نتیجه شش بر یک در مقابل تیم فوتبال داماش گیلان به برتری دست یافت.