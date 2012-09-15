این پیروزی نشان از شخصیت بالای جوانان فجر سپاسی شیراز است

به گزارش خبرنگار مهر، محمود یاوری در نشست خبری بعد از بازی دو تیم فجر شهید سپاسی شیراز و داماش گیلان تاکید کرد: امشب بازیکنان جوان فجر لیاقت و شایستگی خود را نشان دادند و باید تاکید کرد: بازیکنان تیم در حد و اندازه خودشان بازی کرده اند.

وی یادآور شد: ما از تعطیلات لیگ فوتبال به خوبی استفاده می کنیم و این مدت زمان را به عنوان یک فرصت طلایی برای آمادگی بیشتر مد نظر قرار داده ایم.

سرمربی تیم فجر شهید سپاسی شیراز افزود: زمانی که قرار است 4 تیم به دسته یک سقوط کنند یعنی حرکت تمامی تیم های لیگ برتر بر روی لبه تیغ است به همین دلیل بازیکنان باید از تمام توان خود برای کسب نتیجه و پیروز شدن در میادین استفاده کنند.

یاوری یادآور شد: امروز بازیکنان جون تیم ما نشان دادند که لیاقت حضور در تیم ملی کشور را دارند و من امیدوارم سرمربی و مشاورین تیم ملی جایگاه خاصی برای حضور جوانان در عرصه ملی مد نظر قرار داده باشند.

وی با بیان اینکه مسئولین سپاه باید توجه بیشتری را به شخصیت جوانان تیم فجر شهید سپاسی داشته باشند گفت: موفقیت ها و پیروزی های تیم فجر بر گرفته از حمایت ها و تشویق های مسئولین سپاه فجر استان است که امیدوارم این حمایت ها و تشویق ها ادامه داشته باشد.

سرمربی تیم فجر شهید سپاسی شیراز تاکید کرد: توجه به بازیکنان تیم فجر تنها به معنی کمک و حمایت مالی نیست زیرا تا به امروز تمامی بازیکنان 20 درصد قرارداد خود را دریافت کرده اند درحالی که برخی از تیم ها همچنان گرفتار پرداخت های اولیه خود هستند.

از سری مسابقات لیگ برتر فوتبال ایران تیم فوتبال فجر شهید سپاسی شیراز با نتیجه شش بر یک در مقابل تیم فوتبال داماش گیلان به برتری دست یافت.