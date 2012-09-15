به گزارش خبرنگار مهر، علی فتح الله زاده که پس از پیروزی 2 بر صفر شنبه شب تیم فوتبال استقلال برابر راه آهن با خبرنگاران گفتگو می کرد ضمن بیان این مطلب از نتیجه بدست آمده ابراز رضایت کرد و در مورد جذب اسپانسر این باشگاه گفت: این بهترین اسپانسری است که در چند سال اخیر برای استقلال جذب کرده ایم.

وی با بیان اینکه مشکلات مالی بازیکنان تا روز یکشنبه هفته آینده حل خواهد شد در مورد حضور "پرهام" در هیات مدیره استقلال نیز گفت: آقای قلعه نویی در حضور من با ایشان تماس گرفت تا عضو کمیته اقتصادی باشگاه شود و اینکه گفته می شود او می خواهد عضو هیات مدیره شود صحت ندارد چرا که اعضای هیات مدیره را وزیر ورزش و جوانان انتخاب می کند.

علی فتح الله زاده در پاسخ به این پرسش که اگر تیم ملی امیر قلعه نویی را بخواهد با جدایی او موافقت خواهید کرد گفت: در شرایط فعلی همه باید از تیم ملی و کارلوس کی روش حمایت کنیم. قطعا تیم ملی ایران این پتانسیل را دارد که با پیروزی در دیدارهای آینده اش به جام جهانی صعود کند. وظیفه همه ماست که به این تیم کمک کنیم.

وی افزود: از نظر من امیر قلعه نویی یکی از سه مربی برتر آسیاست و لنگه ندارد. با این حال همه ما سرباز وطن هستیم و در صورتیکه نیاز باشد و امیر قلعه نویی را بخواهند تا به تیم ملی کمک کند ما در خدمت هستیم اما همانطور که گفتم در شرایط فعلی فقط باید از کی روش حمایت کرد.