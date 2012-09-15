همچنان شانس قهرمانی هستیم/ بهترین راه آهن چند سال اخیر را بردیم

به گزارش خبرنگار مهر، امیر قلعه نویی پس از پیروزی 2 بر صفر شنبه شب تیمش برابر راه آهن در جمع خبرنگاران حاضر در سالن کنفرانس ورزشگاه آزادی گفت: بعد از اینکه دو مساوی داشتیم خوشحالم که این بازی را با پیروزی پشت سرگذاشتیم و از نظر روحی و روانی در شرایط مطلوبی قرار گرفتیم.

وی با بیان اینکه بهترین راه اهن چند سال اخیر برابر استقلال به میدان رفت و خوشحالم که این تیم را شکست دادیم خاطرنشان کرد: راه آهن فوتبال با برنامه ای را به نمایش گذاشت و موقعیت های خوبی را هم روی دروازه ما ایجاد کرد. آنها در نیمه اول از ما سرتر بودند اما در نیمه دوم با تعویض هایی که انجام دادیم توانستیم نبض بازی را در اختیار بگیریم و در نهایت برنده شویم.

سرمربی تیم فوتبال استقلال با ابراز رضایت از عملکرد شاگردانش در این دیدار گفت: این پیروزی برای بازیکنان و تیم ما لازم بود چرا که از این پس با شرایط روحی و روانی بهتری رقابت ها را ادامه خواهیم داد و امیدوارم این روند ادامه داشته باشد و بتوانیم در دیدارهای آینده امتیازات لازم را کسب کنیم.

وی در پاسخ به این پرسش که آیا هنوز روی اظهار نظر خود پس از دربی مبنی بر قهرمانی استقلال هستید گفت: بله همچنان اعتقاد دارم که استقلال می تواند عنوان قهرمانی رقابت های لیگ برتر را به خود اختصاص دهد. ما پتانسیل خوبی داریم و قطعا اگر بازیکنانمان را در اختیار داشته باشیم می توانیم شانس مسلم قهرمانی باشیم.

امیر قلعه نویی که در روزهای اخیر اظهار نظر زیادی در مورد تیم ملی کرده است بازهم در مورد حضورش در این تیم صحبت کرد و گفت: هر چند که در دور ما به من کمک نکردند و برخی ها از پشت به من حمله می کردند اما امیدوارم این بار همه کمک کنند تا تیم ملی از این وضعیت خارج شود و فوتبال کشورمان بتواند دوران رکود را پشت سربگذارد.

سرمربی تیم فوتبال استقلال با دفاع از عملکرد سیدمهدی رحمتی در این دیدار به مصدومیت علی حمودی اشاره کرد و گفت: من نمی دانم بازیکن جوانی که در تیم ملی هم حضور دارد چرا باید در این سن دچار گرفتگی عضله شود. با این حال شاید به خاطر خستگی باشد. اما مصدومیت حمودی جدی نیست و می تواند ما را همراهی کند.