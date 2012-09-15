شورای نگهبان اقدام استکبار جهانی در اهانت به پیامبر اعظم(ص) را محکوم کرد

به گزارش خبرگزاری مهربه نقل از اداره کل روابط عمومی شورای نگهبان متن این اطلاعیه به شرح زیر است:

انا لله وانا الیه راجعون



اقدام یک فیلم‌ساز آمریکائی در اهانت به ساحت مقدس پیامبر اعظم(صلوات الله علیه و آله وسلم) نمی‌تواند یک جسارت خودسرانه باشد.



چنانکه در ماجرای آتش زدن قرآن کریم هم شاهد بودیم، دستگاه حاکم بر ایالات متحده آمریکا نه تنها با کشیش‌های افراطی جسارت کننده به قرآن کریم، برخورد نکرد بلکه تلویحا از آنان حمایت نمود. این اقدامات دیوانه‌وار زنجیره‌ای حاکی از عصبانیت مفرط استکبار جهانی و ایادی آن از علاقه شدید ملت‌های مظلوم و ستمدیده به اسلام عزیز و حضرت رحمة للعالمین است.



انتشار این فیلم موهن در حالی است که مدتی قبل از، بنگاه سخن پراکنی بی بی سی، وابسته به رژیم خبیث انگلیس، در فیلمی به ظاهر مستند وجود مقدس آن بزرگوار را زیر سؤال برد. دولتی که پیشتر با حمایت علنی از سلمان رشدی مرتد، دشمنی آشکار خویش را با آن حضرت نشان داده بود. گو اینکه مستکبران و طواغیت زمان گمان می‌کنند با پاشیدن خاک، می‌توانند سیمای روشن خورشید را خاموش سازند.



شورای نگهبان ضمن محکوم کردن این اقدام اهانت آمیز، از نهادهای مسئول و مدعی حقوق بشر در عرصه بین‌الملل، سازمان ملل و نیز سازمان کنفرانس اسلامی می‌خواهد برخورد قاطع و سریع با این اقدامات ضد بشری داشته باشند. همچنین به دولت‌های مستکبر هشدار می‌دهد که از خشم مقدس امت اسلامی و ملت‌های مظلومی که فوج فوج به اسلام می‌‌آورند، در امان نخواهند بود.