به گزارش خبرنگار مهر، علی دایی که پس از شکست 2 بر صفر شنبه شب تیمش برابر استقلال در جمع خبرنگاران حاضر در سالن کنفرانس ورزشگاه آزادی سخن می گفت ضمن بیان این مطلب در ارزیابی اش از این دیدار گفت: ما در روزی که خوب نبودیم بازهم مستحق شکست نبودیم. اگر توپ دقایق ابتدایی را عباسفرد به گل تبدیل می کرد یا ضربه پنالتی عبدی به گل تبدیل می شد قطعا ما بازنده این بازی نبودیم.

وی افزود: ما در این دیدار عملکرد خوبی داشتیم و توانستیم موقعیت های زیادی را روی دروازه استقلال ایجاد کنیم اما متاسفانه بازیکنان باتجربه انتظارات من را براورده نکردند و بازیکنان تعویضی هم نتوانستند آن چیزی که من می خواستم را در زمین به اجرا در بیاورند. با این حال ما در این دیدار چوب بازیکنان باتجربه را خوردیم که انتظارات را برآورده نکردند.

سرمربی تیم فوتبال راه آهن حریف را اصلا برتر از تیمش ندانست و گفت: وقتی ما مقابل تماشاگران استقلال صاحب توپ و میدان هستیم یعنی اینکه تیم ما شرایط بهتری داشته و از نظر بدنی بهتر از استقلال بوده است. با این حال مهاجمان ما از موقعیت هایشان استفاده نکردند و در مقابل استقلال به دو گل رسید و برنده شد.

علی دایی که مثل مصاحبه های قبلی اش تاکید کرد نمی خواهد در مورد تیم ملی صحبت کند بازهم سر درددلش باز شد و دقایق طولانی را در مورد شرایط خودش در تیم ملی و وضعیت کنونی کی روش و فدراسیون فوتبال صحبت کرد. او با انتقاد از حرف شنوی بیش از اندازه فدراسیون فوتبال از کی روش گفت: در شرایط فعلی کی روش دستور می دهد و فدراسیون فوتبال اجرا می کند. زمان من سه روز لیگ را تعطیل می کردند پدر من را درمی آوردند اما الان سرمربی 20 روز لیگ را تعطیل می کند و کسی هم صدایش در نمی آید.

وی در مورد اختلافی که بین ملی پوشان و رسانه ها بوجود امده است گفت: به نظر من هر کس پاسخگوی اعمال خودش است. رسانه ها و فوتبالیست ها لازم و ملزوم یکدیگر هستند اما برخی رسانه ها هم شورش را درآورده اند. نمی شود کشتی را با فوتبال مقایسه کرد. مردم فوتبال را دوست دارند و نباید آن را با رشته های دیگر مقایسه کرد. در این فوتبال مدیران هم مقصر هستند که توجهی به فوتبال پایه ندارند.

مهاجم پیشین تیم ملی فوتبال ایران در پاسخ به این پرسش که چرا مهاجمان نمی توانند در تیم ملی گلزنی کنند گفت: زمانی که من در تیم ملی بودم همین شماها پدر من را درآوردید که تا کی می خواهد بازی کند و چرا نمی رود. حالا مهاجمان تیم ملی گل نمی زنند. اما مشکل اصلی فوتبال ما این است که باشگاه ها به تیم های پایه توجه نمی کنند و همه تیم ها شده اند مصرف کننده.

دایی در مورد مقایسه فوتبالیست های زمان خودش با جوانان فعلی که بعد از باخت اثری از ناراحتی بین آنها نیست گفت: زمانی که ما پیراهن تیم ملی را برتن می کردیم همه دغدغه مان این بود که نبازیم تا جلوی مردم شرمنده نشویم. آن موقع عاشق بازی کردن برای تیم ملی بودیم اما شرایط الان با آن زمان فرق کرده و نسل جوان هم فرق کرده اند.