به گزارش خبرنگار مهر، دیدار این دو تیم در هفته هشتم رقابت های فوتبال لیگ برتر شنبه شب با پیروزی 2 بر صفر آبی پوشان برابر شاگردان علی دایی به پایان رسید. حاشیه های این دیدار که در حضور کمتر از 5 هزار تماشاگر در ورزشگاه آزادی برگزار شد را در زیر می خوانید:

* با وجود اینکه سازمان لیگ برتر زمان برگزاری دیدارهای استقلال و پرسپولیس را پایان وقت می اندازد تا مردم به ورزشگاه بیایند اما برای دیدار استقلال و راه آهن کمتر از 5 هزار نفر به ورزشگاه آمده اند.

* تماشاگران تیم فوتبال استقلال در طول این دیدار بارها علی دایی سرمربی سابق پرسپولیس و تیم ملی ایران را تشویق کردند و دایی هم به ابراز احساسات آنها پاسخ داد.

* استقلال در شرایطی در دیدار برابر راه آهن با اسپانسر جدید روی پیراهنش وارد میدان شد که در کنار این تبلیغ آرم باشگاه پرسپولیس نیز حک شده بود!

* تماشاگران استقلال از پیروزی قربانی مدافع فعلی تیم فوتبال راه آهن به شدت حمایت کردند. این بازیکن سابقه بازی در استقلال را دارد.

* در پایان این دیدار وقتی بازیکنان راه آهن به رختکن رفتند یک مار پیدا شد که مسئولان ناچار شدند برای پیدا کردن این مار از ماموران آتش نشانی کمک بخواهند که ظاهرا آنها هم نتوانستند این مار را پیدا کنند.

* زمانی که علیرضا فغانی داور این مسابقه به سود راه آهن اعلام ضربه پنالتی کرد ، امیر قلعه نویی خطاب به تیم داوری گفت اگر این پنالتی باشد فوتبال را کنار خواهد گذاشت.

* علی دایی قبل از شروع بازی دسته گلی را به امیر قلعه نویی تقدیم کرد.