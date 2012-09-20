شاکریان به نشان برنز دست یافت/ برتری نجفی و حجتی در مبارزات ساندا

به گزارش خبرنگار مهر، این رقابتها بامداد امروز به وقت تهران در ماکائو آغاز شد که در رقابتهای تالو سپیده شاکریان در فرم نان چوان رده سنی 12 تا 15 سال با کسب امتیاز 9/55 در جایگاه سوم ایستاد و ضمن دستیابی به نشان برنز اولین مدال کاروان تیم ملی ووشوی جوانان ایران در این رقابتها را به ارمغان آورد. در این فرم نماینده چین با امتیاز 9/60 به مدال طلا دست یافت و تالوکار ویتنام با امتیاز9/56به نشان نقره رسید.

اما در رقابتهای بخش ساندا سارا حجتی در وزن 52- کیلوگرم و در بازی نخست خود در دو راند پیاپی از سد نماینده هند گذشت و به مرحله دوم راه یافت که در این مرحله باید با نماینده ترکیه روبرو شود. همچنین امیر نجفی پور در وزن 52- کیلوگرم و در بازی نخست خود در دو راند متوالی نماینده ترکمنستان را شکست داد و به مرحله دوم راه یافت که در این مرحله باید با شرکت کننده ای از چین تایپه روبرو شود.

این رقابتها که از صبح امروز آغاز شده تا روز یکشنبه جریان دارد.