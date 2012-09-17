تمدید دو ماهه قرار داد بیمه تکمیلی بازنشستگان با بیمه دی

علی اکبر خبازها در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به اینکه فقط 5 روز به اتمام مهلت قرار داد بیمه تکمیلی بازنشستگان باقی مانده است ، افزود: با توجه به پایان مهلت بیمه تکمیلی از از ابتدای تابستان از طریق روزنامه ‌ها اعلام کرده ایم که برای سال جاری با شرکت بیمه‌ ای که خدمات بیشتری ارائه و حق بیمه کمتری دریافت کند، قرارداد منعقد خواهیم کرد.

وی گفت: متاسفانه طی این مدت رایزنیها نتیجه ای در بر نداشته و موفق به انعقاد قرار داد جدید با هیچ یک از شرکتهای بیمه ای نشده ایم.

به گفته رئیس کانون عالی بازنشستگان و مستمری بگیران تامین اجتماعی، حق بیمه ‌ای که شرکت‌ های بیمه ‌ای برای انعقاد قرارداد بیمه تکمیلی با بازنشستگان تامین اجتماعی درخواست می کنند بالاست و بازنشستگان باتوجه به درآمدشان توان پرداخت آن را ندارند و همین موضوع باعث عدم انعقاد قرار داد شده است.

خبازها تاکید کرد: امیدواریم بیمه دی تمدید دو ماهه قرار داد رابپذیرد و در صورت موافقت احتمال اینکه قرار داد سال آینده را نیز با این بیمه منعقد کنیم زیاد است.

وی گفت: تاخیر در پرداختهای سال گذشته تاحدودی باعث نارضایتی مسئولان بیمه دی شده بود که امیدواریم با روان سازی پرداختها و همچنین اندکی بیشتر شدن قیمت فعلی بیمه تکمیلی بتوانیم رضایت آنان را جلب کرده و مجددا با این بیمه قرار داد منعقد نماییم.