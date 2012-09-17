  1. جامعه
۲۷ شهریور ۱۳۹۱، ۸:۴۰

در گفتگو با مهر عنوان شد؛

تمدید دو ماهه قرار داد بیمه تکمیلی بازنشستگان با بیمه دی

تمدید دو ماهه قرار داد بیمه تکمیلی بازنشستگان با بیمه دی

رئیس کانون عالی بازنشستگان و مستمری بگیران تامین اجتماعی گفت: باتوجه به عدم انعقاد قرار داد با شرکت های بیمه ای طی این مدت ، قصد داریم قرار داد بیمه تکمیلی بازنشستگان را برای دو ماه دیگر تمدید کنیم.

علی اکبر خبازها در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به اینکه فقط 5 روز به اتمام مهلت قرار داد بیمه تکمیلی بازنشستگان باقی مانده است ، افزود: با توجه به پایان مهلت بیمه تکمیلی از از ابتدای تابستان از طریق روزنامه ‌ها اعلام کرده ایم که برای سال جاری با شرکت بیمه‌ ای که خدمات بیشتری ارائه و حق بیمه کمتری دریافت کند، قرارداد منعقد خواهیم کرد.

وی گفت: متاسفانه طی این مدت رایزنیها نتیجه ای در بر نداشته و موفق به انعقاد قرار داد جدید با هیچ یک از شرکتهای بیمه ای نشده ایم.

به گفته رئیس کانون عالی بازنشستگان و مستمری بگیران تامین اجتماعی، حق بیمه ‌ای که شرکت‌ های بیمه ‌ای برای انعقاد قرارداد بیمه تکمیلی با بازنشستگان تامین اجتماعی درخواست می کنند بالاست و بازنشستگان باتوجه به درآمدشان توان پرداخت آن را ندارند و همین موضوع باعث عدم انعقاد قرار داد شده است.

خبازها تاکید کرد: امیدواریم بیمه دی تمدید دو ماهه قرار داد رابپذیرد و در صورت موافقت احتمال اینکه قرار داد سال آینده را نیز با این بیمه منعقد کنیم زیاد است.

وی گفت: تاخیر در پرداختهای سال گذشته تاحدودی باعث نارضایتی مسئولان بیمه دی شده بود که امیدواریم با روان سازی پرداختها و همچنین اندکی بیشتر شدن قیمت فعلی بیمه تکمیلی بتوانیم رضایت آنان را جلب کرده و مجددا با این بیمه قرار داد منعقد نماییم.

کد مطلب 1696955

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها