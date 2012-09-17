فریدون معینی در گفتگو با خبرنگار مهر، در مورد وضعیت تیم‌های پایه ایران ضمن بیان مطلب فوق گفت: هر دو تیم نوجوانان و جوانان شانس جهانی شدن دارند و امیدواریم با حمایت رسانه‌ها، تلاش کادر فنی و بازیکنان این تیم‌ها و پشتیبانی فدراسیون فوتبال، این تیم‌ها بتوانند ضمن کسب چنین موفقیت‌های بزرگی، در مسابقات قهرمانی آسیا رتبه‌های شایسته‌ای را هم کسب کنند.

وی یکی از مهمترین مسائل در این دو تیم را نگهداری روحیه بازیکنان در حد بالا در زمان انجام مسابقات دانست و افزود: خوشبختانه این دو تیم برنامه‌های آماده‌سازی خوبی را سپری کرده و روند رو به رشدی دارند. البته باید کادر فنی این دو تیم علاوه بر کسب اطلاعات کامل حریفان، نقاط ضعف‌شان را رفع کرده و برای اتفاقات هر بازی پیش بینی لازم را داشته باشند.

رئیس کمیته جوانان فدراسیون فوتبال از برگزاری نشست با کادر فنی تیم نوجوانان در روزهای گذشته خبر داد و اظهار داشت: در این نشست آقای دوستی‌‎مهر و سایر اعضای کادر فنی کاملا مصمم و با انگیزه هستند. همچنین با اشاره به شرایط خوب تیم نوجوانان، از برگزاری اردو در ترکیه و بازی‌های تدارکاتی در آن کشور رضایت داشتند.

وی با اشاره به اینکه تیم نوجوانان کویت دو دیدار در تهران برگزار کرده که کادر فنی تیم نوجوانان به خوبی این تیم را آنالیز کرده، تصریح کرد: فدراسیون میزبانی بزرگی را بر عهده گرفته و امیدواریم تیم نوجوانان در این رقابت‌ها به مقام قهرمانی برسد و به جام جهانی 2013 امارات راه پیدا کند.

معینی در مورد پاداش‌های در نظر گرفته برای تیم نوجوانان در صورت جهانی شدن و کسب رده‌های بالا در آسیا خاطرنشان کرد: باید اعضای این تیم ارزش‌های مادی را کنار گذاشته و با عرق ملی برای کسب موفقیت‌های بزرگ در آسیا تلاش کنند زیرا در صورت جهانی شدن و بدست آوردن افتخارات ارزشمند، پاداش‌های خوبی هم به آنها در نظر گرفته شده است.

وی در مورد قهرمانی تیم جوانان در تورنمنت ویتنام تاکید کرد: بازیکنان این تیم پیشرفت خوبی داشته و در این مسابقات مقابل تیم‌های مطرحی از جمله ازبکستان و استرالیا پیروزی‌های ارزشمندی را کسب کردند. امیدواریم آنها بتوانند تا آغاز رقابتهای قهرمانی جوانان آسیا هم به آمادگی کامل رسیده و در دیدارهای آسیایی نتایج خوبی را برای فوتبال ایران رقم بزنند.

رئیس کمیته جوانان در پایان گفت: ژاپن در مسابقات تدارکاتی تیم پرتغال را برده و با کره‌جنوبی هم بازی کرده‌ است. کمیته جوانان رایزنی‌هایی را برای بدست آوردن فیلم این بازی‌ها انجام داده تا کادرفنی تیم جوانان شناخت بیشتری از نخستین حریفش در مسابقات آسیایی کسب کند. ضمن اینکه در تلاش هستیم یکی از اعضای کادرفنی این تیم را به محل برگزاری مسابقات ژاپن بفرستیم تا اطلاعات کامل‌تری از این حریف کسب کنیم.

مسابقات فوتبال قهرمانی نوجوانان آسیا از اول تا پانزدهم مهرماه سال جاری در دو ورزشگاه دستگردی و اکباتان تهران برگزار می‌شود که تیم ایران در گروه A به مصاف تیم‌های لائوس، کویت و یمن می‌رود. همچنین تیم فوتبال جوانان کشورمان در گروه‏‎ A ‎مرحله نهایی مسابقات قهرمانی جوانان آسیا با تیم‌های امارات میزبان ‏مسابقات، ژاپن و کویت هم‌گروه است. این رقابت‌ها از 13 تا 27 آبان‌ماه سال جاری در کشور امارات برگزار می‌شود.