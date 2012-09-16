تالار بزرگ کشور کانون مهر ایران

به گزارش خبرگزاری مهر ، احمد علیرضابیگی استاندار آذربایجان شرقی در این همایش گفت: مردم ایران در ساعات اولیه وقوع زلزله به خوبی عمل کردند و حادثه رخ داده در آذربایجان به خوبی مدیریت شد و مردم توانستند در امدادرسانی رکورد بزنند .



وی افزود: قریب 304 روستا در این حادثه آسیب دید و 258 نفر جان باختند و هم اکنون 120 هزار نفر از مردم ما در چادر اسکان داده شده اند.



علیرضابیگی اعلام کرد: 17 هزار و 800 خانه باید در مناطق زلزله زده ساخته شود تا مردم آسیب دیده اسکان داده شوند.



وی تصریح کرد : ملت و دولت در ساعات ابتدایی این زلزله توانستند امداد و نجات را به نحو احسن انجام دهند.



معاون اول رئیس جمهور هم که روز دوشنبه در این همایش حضور داشت با بیان این که تاکنون دولت بدون وقفه همه تلاش خود را برای کمک به زلزله‌زدگان و بازسازی مناطق آسیب دیده انجام داده است، گفت: هر چند همه امکانات خود را بسیج کرده‌ایم، اما به دلیل مشکل زمانی و رسیدن فصل سرما بدون کمک خیران نمی‌توانیم به سرعت نیاز زلزله‌زدگان را تامین کنیم.



محمدرضا رحیمی افزود: سرما سوزش خود را در مناطق زلزله‌زده شدت بخشیده است از این رو باید هرچه سریع‌تر به کمک آسیب‌دیدگان شتافت.



وی ادامه داد: دولت از همان لحظات آغازین زلزله با همکاری استانداری آذربایجان شرقی لحظه‌ای فراغت پیدا نکرده و کمک‌رسانی و اقدامات خود را آغاز کرد اما با این وجود هنوز راضی نیستیم.



رحیمی افزود: با وجود کمک‌های خیران در این مراسم، نیازها بیش از مبالغ جمع‌آوری شده است و از این رو باید حاضران شرکت کننده در این همایش، سایر خیران را نسبت به نیازهای مناطق زلزله‌ زده آگاه سازند.



معاون اول رئیس جمهور خیران حاضر در مراسم را "دوستان وفا و اصحاب صفا" توصیف کرد و گفت: خیران با حضور در این مراسم و کمک به آسیب دیدگان در مناطق زلزله زده، توشه راهی برای آخرتشان اندوختند.



رحیمی در ادامه با بیان این که خیران افراد خداجو و با محبت هستند که به دیگران عشق می‌ورزند، اظهار امیدواری کرد با ادامه کمک‌های خیران برای تسریع در بازسازی مناطق زلزله زده، بتوان مرهمی بر دل آسیب‌دیدگان نهاد.



معاون اول رئیس جمهور با یادآوری نزدیک شدن چهلمین روز از وقوع زلزله گفت: در چنین روزهایی صهیونیست‌ها قلب مسلمانان جهان را با ساخت و انتشار فیلم توهین آمیز به پیامبر اکرم(ص) به درد آوردند و جهان اسلام را در غم سنگینی فرو بردند .



در حاشیه این همایش نمایشگاه عکسی از مناطق زلزله زده برگزار و هنرمندان کشور هم در این تالار حضور یافتند.