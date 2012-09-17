فیلا را با ادبیات نادرست تحریک نکنیم/ بهانه به دست منتقدان افتاد!

سیدجواد رفوگر در گفتگو با خبرنگار مهر ضمن بیان این مطلب افزود: متاسفانه طی روزهای اخیر شاهد برخی اظهارنظرهای تند و احساسی از سوی برخی مسئولان و اهالی کشتی هستیم که متفق القول به سیاست‌های فدراسیون جهانی کشتی تاخته و تهدیدات فیلا را جدی نگرفته‌اند.

وی ادادمه داد: مطمئنا این ادبیات نادرست می‌تواند در صورت تداوم به ضرر کشتی ایران تمام شود، چون اگر متن ترجمه شده این اظهارنظرها که به صورت رسمی در برخی رسانه‌ها منتشر شده به دست متولیان فیلا و "رافائل مارتینتی"، رئیس فدراسیون جهانی کشتی برسد، تاثیر بسیار مخرب و منفی بر روابط کشتی ایران و فیلا خواهد داشت.

رئیس انستیتو بین المللی کشتی ایران تصریح کرد: بسیاری از منتقدان مغرض و افرادی که همواره خارج از سیستم اداری با فیلا مکاتبه می‌کنند، می‌توانند به وسیله همین مصاحبه‌های اخیر مشکل بزرگی برای فدراسیون به وجود آورند و چه بهتر بود که مسئولان فدراسیون قبل از هرگونه اظهارنظر، این نکات را نیز در نظر می‌گرفتند.

رفوگر خاطر نشان کرد: تجربه نشان داده برخی از منتقدان کشتی همواره به دنبال ایجاد شکاف و اختلاف بین فدراسیون کشتی و فیلا هستند و هر بار به انواع مختلف ضربه خود را وارد آورده‌اند. پس بهتر بود بهانه به دست این افراد داده نمی‌شد که متاسفانه اظهارنظرهای اخیر بهانه خوبی برای این افراد تلقی می‌شود.

وی به نقش کمیته بین المللی فدراسیون کشتی در این برهه حساس اشاره کرد و گفت: مطمئنا روابط بین المللی فدراسیون باید در این شرایط وارد عمل شود و با رایزنی و ادبیات دیپلماتیک به این قائله خاتمه دهد. متاسفانه با گذشت مدت زیادی از این اتفاقات هنوز خبری از عکس العمل این کمیته نیست و ما هر روز شاهد آن هستیم که حاشیه و اتفاق جدیدی به این پروسه افزوده شده است.

دبیر پیشین فدراسیون کشتی در خاتمه گفت: مشکل کنونی فدراسیون کشتی با فیلا به صورت مسالمت آمیز قابل حل و فصل است و متولیان امر باید هر چه سریع‌تر از طریق گفتمان و رایزنی مناسب به این مشکل پایان دهند، چراکه تاخیر در رسیدگی به این مسئله می‌تواند پیامد ناگواری برای کشتی ایران داشته باشد.