تصمیم گیری مدیران نباید یک شبه انجام بگیرد/ باید پژوهش محور باشد

دکتر حسن فتحی درمورد اینکه در فرهنگ ما اعتقاد به کار تدریجی کمتر دیده می‎شود و طی کردن راه صدساله به صورت یک شبه در برخی موارد مورد توجه افراد است، دلایل این گونه تفکر را به خبرنگارمهر اینگونه اظهارکرد: اصل اینکه ما یک کار خاص را جلو بیندازیم و در زمان کمتر به نتیجه برسیم مفید است. برای مثال پروژه‏های دوساله که در کشور دوساله وعده اتمام آنها داده می‎شود در هفت هشت سال هم به پایان نمی‎رسند. یعنی مدت زمان متوسط کارها در کشور ما از مدت زمان متوسط جهانی خیلی بیشتر است.

وی افزود: اینها واقعیاتی است که خودشان را بر ما تحمیل می‎کنند که نه می‎توانیم بر آنها غلبه کنیم و نه می‎توانیم منکر آنها شویم.

این استاد گروه فلسفه دانشگاه تبریز ادامه داد: درتغییر رفتارها و هنجارها و مباحثی که پیوند محسوس و ملموس‎تر با واقعیات دارند کارهایی که ذهنی و سلیقه‎ای است و هرکس مطابق با ارزیابی‎های خودش می‎تواند آنها را بسنجد این شتابزدگی‎ها را بیشتر می‎بینیم. برای مثال در چند دهه قبل حکومتی به این فکر افتاد که برای پیشرفت کشور با اضافه کردن نیروی کار زنان نیروی کارجامعه را دوبرابر کند ولی فکر زمینه‎سازی و هماهنگی برای مشارکت و کار زنان را متناسب با فرهنگ ایرانی نکرد و یک شبه دستور به تغییر پوشش زنان داد که نتایج زیانباری به بار آورد البته امروز هم به نوعی دیگر و عکس این قضیه این مسئله را شاهد هستیم.

این محقق و پژوهشگر حوزه فلسفه تصریح کرد:این مسئله به مسائل فرهنگی ما بر می‎گردد اینکه علوم انسانی را به عنوان اصول و قواعد و روابط علی و معلولی خودش را داشته باشد نمی‏بینیم و آنها را دست کم می‎گیریم.

فتحی اظهارداشت: میان بر زدن‎های دروغین برای زودتر رسیدن به نتیجه هم از شتابزدگی‏های جامعه ماست. یعنی کسانی که برای اینکه چیزی را زود جمع و جور کنند به راه‏های نادرست متوسل می‏شوند یعنی جعل مدرک می‏کنند بدون اینکه مدارج تحصیلی را طی کرده باشند. یا می‎خواهند از راه کلاهبرداری و ناصحیح به سود برسند. البته در دراز مدت این شتابزدگی‏ها نه تنها ما را به نتیجه نمی‏رساند بلکه باعث از بین رفتن اصل سرمایه‏ها هم می‏شود. مانند توقیف انبارهای یک محتکر، یا برملا شدن کلاهبرداری یک شیاد، آن جامعه‏ای که در آن می‏شود یک شب ره صد ساله را طی کرد به علت اقتصاد ناسالم و بی امنیتی ممکن است همان ثروت و سرمایه ثروتمند وبال او گردد و برایش مصیبت به بار آورد.

وی افزود: با ترویج روحیه عاقبت اندیشی و آگاهی دادن به اینکه واقعیت با ما تطبیق نمی‎کند ما باید خودمان را با واقعیت تطبیق دهیم اینگونه می‎شود با شتابزدگی‎ها و در واقع با غفلت‏ها مبارزه کرد.

این استاد دانشگاه درمورد رابطه رشد یک شبه با اقتصاد و سیاست هم گفت: این فکر با فرهنگ بیشتر مربوط می‎شود در حالیکه اقتصاد ناسالم یا سیاستی که نسبتش با اقتصاد درست تعریف نشده می‎تواند زمینه ساز و تسریع کننده اینگونه شتابزدگی‎ها بشوند.

فتحی در مورد اینکه چگونه می‎شود افراد را برای رشد و پیشرفت به کار و تلاش و برنامه ریزی تدریجی مجاب کرد هم یادآورشد: این احتیاج به یک کار فرهنگی بزرگی دارد. یعنی زمینه برای از بین رفتن این نوع شتابزدگی‎ها در جامعه فراهم نشود و تصمیم گیرهای حکومتی، دستورات یک شبه بدون پژوهش علمی دقیق صادر نکنند.