امکان پرینت اطلاعات موبایل فراهم شد

به گزارش خبرگزاری مهر، با گسترش روز افزون گجتهای قابل حمل مانند تلفن های هوشمند و تبلتها، صاحبان مشاغل مختلف سعی می‌کنند تا حد امکان امور اداری خود را از طریق این وسایل انجام دهند؛ طبق آماری که در سال 2011 منتشر شده بالغ بر 470 میلیون تلفن هوشمند و حدود 55 میلیون تبلت در جهان فروخته شده که این خود نشان از رشد روزافزون این ابزارها در زندگی روزمره دارد.

قابلیت این وسایل در انجام کارهای مختلف، مانند مطالعه مدارک، چک کردن ایمیل و برقراری ارتباطات تلفنی باعث شده است تا بسیاری از مردان حوزه تجارت، زندگی پرمشغله خود را با این وسایل شریک شوند و بسیاری از کارهای خود را زمانیکه در حرکت هستند انجام دهند.

با وجود تمام ویژگیهای این وسایل، کار با این گجتها محدودیتهایی را نیز به همراه دارد. خواندن و تغییر دادن مطالب حجیم و هچنین مشاهده متن قراردادهای طولانی در صفحه کوچک تبلتها و موبایلها شاید بسیار دشوار باشد؛ در بسیاری از مواقع کاربر ترجیح می‌دهد تا تغییرات و توضیحات خود را بر روی صفحه چاپ شده قرارداد انجام دهد و سپس ویرایشات لازمه را به منشی خود محول کند؛ در بسیاری از مواقع نیز اسنادی مانند قراردادها حتما باید به چاپ برسند تا مورد امضای طرفین واقع شوند؛ اینجاست که یکی از مشکلات اصلی این گجتها یعنی ضعف عملیات چاپ بروز می‌کند.

براین اساس کمپانی سامسونگ، برای حل این مشکل برنامه کاربردی رایگان Samsung MobilePrint را توصیه می‌کند؛ کاربر به کمک این برنامه کاربردی می‌تواند به هریک از پرینترهای بی‌سیم سامسونگ و یا پرینترهای سامسونگ که به یک شبکه بی‌سیم متصل هستند، وصل شده و مدارک خود را پرینت بگیرد.

این برنامه کاربردی که برای سیستم عاملهای آندروئید و iOS تدارک دیده شده به کاربر این اجازه را می‌دهد تا عکس‌ها، ایمیل‌ها، صفحات وب، فایل‌های PDF و فایل های آفیس ( که فرمت بیش از 94 درصد فایل های اداری موجود به شمار می‌رود ) را از طریق پرینتر خود به چاپ رساند.

برنامه کاربردیهای مشابه هیچ‌یک تنظیمات پرینتر را در اختیار کاربر قرار نمی‌دهند و این درحالی است که در Samsung MobilePrint کاربر می‌تواند بر روی کلیه تنظیمات پرینتر مانند تعداد کپی، کاغذ استفاده شده و نحوه مدیریت رنگها کنترل کامل داشته باشد.

به کمک این برنامه کاربر هیچگونه احتیاجی به نصب درایور یا انجام تنظیمات شبکه ندارند و این برنامه تمام کارها را به صورت خودکار انجام می‌دهد؛ کاربر تنها باید این برنامه کاربردی رایگان را با حجم 6.82 مگابایت برای آندروئید و یا iOS خود دانلود کنند.

یکی دیگر از ویژگیهای این برنامه کاربردی امکان دریافت فایلهای اسکن شده است که این امکان را به کاربر می دهد که

فایل اسکن شده را مستقیما به تلفن هوشمند و یا تبلت خود منتقل کند.