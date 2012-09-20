به گزارش خبرنگار مهر، عملیات ساخت نخستین پارکینگ مکانیزه هوشمند با تکنولوژی جدید در قم به پایان رسیده و این طرح منحصر به فرد در چند روز آینده در اختیار شهروندان و زائران قرار می‌گیرد.



این پارکینگ از امکانات و سیستمی برخوردار است که این سازه را نسبت به پارکینگ های موجود متمایز می کند. در حال حاضر تمامی پارکینگ‌های طبقاتی مکانیزه که در کشور ساخته شده، با روش قدیمی یا «پالتی» مورد استفاده قرار می‌گیرد اما وجه تمایز نخستین پارکینگ مکانیزه قم که ساختمان آن در خیابان معلم بنا شده با پارکینگ‌های موجود در کشور، استفاده از تکنولوژی جدید است.



سیستمی که در پارکینگ هوشمند قم به کار برده شده از نوع رباتیک یا شانه‌ای است که با روش «شاتلی» مورد بهره‌برداری قرار می‌گیرد.

استفاده از تکنولوژی جدید، علاوه بر کاهش مصرف انرژی (به ازای ورود یا خروج هر خودرو 150 تا 300 وات) و استهلاک کمتر، این امکان را فراهم می‌کند که سرعت جابجایی یا تخلیه خودروها را بالا می‌برد.



به گفته معاون فنی و عمرانی شهردار قم حداقل زمان تخلیه خودرو از این پارکینگ 56 ثانیه و حداکثر 120 ثانیه خواهد بود.



144 خودرو در 290 متر زمین



سعید عزیزنژاد در گفتگو با مهر به مشخصات و سایر ویژگی‌های این پارکینگ اشاره کرد و گفت: این طرح در زمینی به مساحت 290 متر مربع و در 13 طبقه ساخته شده که 5 طبقه آن زیر زمین و 8 طبقه در روی زمین قرار دارد.



به گفته وی هر طبقه از این سازه، ظرفیت پارک 12 خودرو را داراست و ظرفیت کل پارکینگ 144 خودرو خواهد بود.



عزیزنژاد اعتبار هزینه شده برای ساخت و تجهیز این پارکینگ مکانیزه را 21 میلیارد ریال اعلام کرد و در مورد توجیه اقتصادی ساخت این پارکینگ اظهار کرد: اگر این پارکینگ به صورت سنتی در 290 متر ساخته می‌شد، با توجه به رمپ‌ها و سرویس پله‌هایی که نیاز است ظرفیت 144 واحد تبدیل به 40 واحد می‌شد و هزینه بنا و ملک هم دو سه برابر می‌شد.



معاون فنی و عمرانی شهردار بر این باور است که ساخت این پارکینگ در مکان هایی که با محدودیت زمین مواجه باشد قابل توجیه است.

مشارکت شرکت خارجی



وی تاکید کرد: برنامه ریزی، کنترل نهایی و تحویل سیستم مکانیزه این پارکینگ توسط یک شرکت خارجی انجام می‌شود که سیستم‌های ‌آن از 2 سال ضمانت و 15 سال خدمات پس از فروش برخوردار است.



وی دارابودن سیستم اطفای حریق و منبع ذخیره آب 40 متر مکعبی را از دیگر ویژگی های این پارکینگ برشمرد و در مورد نحوه قرارگرفتن خودروها در این پارکینگ اظهار کرد: شهروندان وقتی خودرو خود را وارد پارکینگ کردند، درهای آن را قفل می کنند و اپراتور یک شماره کد را برای خودرو مورد نظر تعریف می‌کند که سیستم بر اساس بالابرهای قائم و افقی که دارد خودرو را در مکان مورد نظر پارک می کند.



به گفته عزیزنژاد نخستین پارکینگ هوشمند را فقط یک اپراتور هدایت و سرپرستی می کند.



وی با اشاره به بهره برداری از این پارکینگ در آینده ای نزدیک گفت: تمامی عملیات این پارکینگ به اتمام رسیده و در مرحله آموزش قرار دارد.



عملیات ساخت این پارکینگ از آبان ماه سال گذشته آغاز شده و در کمتر از یک سال به پایان رسیده است.



