کاظم نظم ده در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان این مطلب افزود: تا کنون براساس برنامه ریزیهای انجام شده بنیاد پیشگیری از معلولیتهای ژنتیکی و مادرزادی در استانهای خراسان رضوی و یزد راه اندازی شده است و در آینده ای نزدیک نیز در چند استان دیگر این مراکز ایجاد خواهد شد.

وی به هزینه های بالای آزمایشات ژنتیک در کشور اشاره کرد و گفت: اغلب مردم توان تامین این هزینه ها را ندارند به همین دلیل در این مراکز خدمات تخصصی و فوق تخصصی برای تشخیص بیماری های و آزمایشات ژنتیکی ارائه می شود که این خدمات یا رایگان است و یا با حداقل قیمت ارائه خواهد شد.

رئیس مرکز پیشگیری سازمان بهزیستی تاکید کرد: این مراکز مجهز به دستگاه های گران قیمت هستند و در مراکز دیگر این دستگاهها وجود ندارد.

نظم ده در مورد استانهایی که قرار است بنیاد پیشگیری از معلولیت در آنها راه اندازی شود نیز ، گفت: در استانهای فارس ، تهران ، خوزستان و آذربایجان شرقی این مراکز تاسیس خواهند شد.

وی با اشاره به اینکه هم اکنون 170 مرکز مشاوره ژنتیک در کشور وجود دارد، افزود: با راه اندازی مراکز تخصصی ژنتیک از موازی کاری جلوگیری می شود و متقاضیان در صورت نیاز به مراکز جدید معرفی می شوند.