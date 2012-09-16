به گزارش خبرنگار مهر، نشست خبری جشنواره بین‌المللی امام رضا (ع) صبح امروز یکشنبه 26 شهریور با حضور سیدمحمد حسینی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی و سیدجواد جعفری دبیر این جشنواره در سالن سینمایی وزارت ارشاد برگزار شد.

دلیل اجرانشدن دستور رئیس جمهور درباره معافیت مالیاتی کتابفروشان

وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی در پاسخ به سئوال خبرنگار مهر، درباره سرانجام بحث معافیت مالیاتی کتابفروشان که علیرغم ابلاغ از سوی رئیس جمهور به مرحله اجرا درنیامده است، گفت: این بحث مدتی قبل مطرح بود و سازمان امور مالیاتی فعلاً از اجرای آن دست نگه داشته تا جزئیات کار مشخص شود.

وی افزود: ما در وزارت ارشاد پیگیر این ماجرا هستیم و امیدواریم بتوانیم این مشکل را از سر راه برداریم و مشکلی برای عزیزان کتابفروش به وجود نیاید.

ورود «شستا» به ماجرای کاغذ

حسینی در پاسخ به سوالی درباره افزایش قیمت کاغذ و تبعات آن گفت: ظاهراً در پروسه واردات کاغذ به کشور وقفه‌ای به وجود آمد به خاطر اینکه واردکنندگان می‌خواستند شرایط مناسبتری برای کارشان به وجود بیاید.

وزیر ارشاد ادامه داد: با این حال ما بارها در هیئت دولت این موضوع را مطرح و پیگیری کرده‌ایم و حتی از نهادهای حکومتی مثل «شستا» خواسته شده که وارد موضوع شود و این مشکل را از سر راه بردارد چرا که این مسئله فقط مبتلابه ناشران ما نیست، بلکه روزنامه‌ها نیز درگیر آن هستند.

وی از تاکید و پیگیری‌های رئیس جمهور و معاون اول او در قضیه کاغذ سخن گفت و تاکید کرد: دیروز هم اولین جلسه مشورتی کارگره حل مشکل کاغذ در وزارت ارشاد و با حضور فعالان نشر برگزار شد و به طور جد پیگیر حل مشکل کاغذ هستیم.

حسینی گفت: در بحث کاغذ هم باید روی واردات کاغذ کار شود و هم کارخانه‌های داخلی تولیدکننده آن تقویت شوند. اینگونه هم نیست که کارخانه‌های داخلی در آستانه تعطیلی باشند، بلکه حتی به دلیل مشکلات عرصه واردات، محصولات آنها پیش خرید شده است.

عده‌ای در قضیه کاغذ فضاسازی کردند

وزیر ارشاد در همین موضوع یادآور شد: عده‌ای اوایل امسال و به بهانه اینکه سال تولید ملی نامگذاری شده است، شروع کردند به فضاسازی با این تعبیر که امسال که سال تولید ملی است، نباید کاغذ وارد کشور شود. اینگونه نیست. این دو (واردات و تولید کاغذ) باید در کنار هم باشند. به هر حال روزنامه هر روز باید چاپ شود و نمی‌توان صبر کرد که ظرفیت تولید داخلی افزایش یابد.

وی همچنین گفت: بعضی پایگاه‌های خبری هم در این قضیه تعابیر تندی مثل اینکه وزارت ارشاد به تولیدکنندگان کاغذ خیانت کرده است، به کار برده‌اند. ولی اینها از انصاف به دور است. باید همه دست به دست هم دهیم تا از این مرحله عبور کنیم نه اینکه مدام به دنبال مقصر بگردیم.

همکاری با دولت ترکمنستان برای احیای محل اقامت امام رضا (ع) در مرو

حسینی همچنین در پاسخ به سئوال یکی از خبرنگاران درباره اقامت امام رضا (ع) در مرو قدیم و احتمال بازسازی این مکان که اکنون به جز چند دیوار چیزی از آن باقی نمانده، گفت: چندی پیش هیئتی را به این منطقه اعزام کردیم و مسئولان آنجا خواستار مستندات متقن درباره اقامت امام رضا (ع) در آنجا شده بودند که این مستندات را تهیه کرده‌ایم و با توجه به نگاه مثبتی که در مسئولان ترکمنستان وجود دارد، امیدواریم این محل هم بازسازی شود.