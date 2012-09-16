به گزارش خبرنگار مهر، نشست خبری جشنواره بینالمللی امام رضا (ع) صبح امروز یکشنبه 26 شهریور با حضور سیدمحمد حسینی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی و سیدجواد جعفری دبیر این جشنواره در سالن سینمایی وزارت ارشاد برگزار شد.
دلیل اجرانشدن دستور رئیس جمهور درباره معافیت مالیاتی کتابفروشان
وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی در پاسخ به سئوال خبرنگار مهر، درباره سرانجام بحث معافیت مالیاتی کتابفروشان که علیرغم ابلاغ از سوی رئیس جمهور به مرحله اجرا درنیامده است، گفت: این بحث مدتی قبل مطرح بود و سازمان امور مالیاتی فعلاً از اجرای آن دست نگه داشته تا جزئیات کار مشخص شود.
وی افزود: ما در وزارت ارشاد پیگیر این ماجرا هستیم و امیدواریم بتوانیم این مشکل را از سر راه برداریم و مشکلی برای عزیزان کتابفروش به وجود نیاید.
ورود «شستا» به ماجرای کاغذ
حسینی در پاسخ به سوالی درباره افزایش قیمت کاغذ و تبعات آن گفت: ظاهراً در پروسه واردات کاغذ به کشور وقفهای به وجود آمد به خاطر اینکه واردکنندگان میخواستند شرایط مناسبتری برای کارشان به وجود بیاید.
وزیر ارشاد ادامه داد: با این حال ما بارها در هیئت دولت این موضوع را مطرح و پیگیری کردهایم و حتی از نهادهای حکومتی مثل «شستا» خواسته شده که وارد موضوع شود و این مشکل را از سر راه بردارد چرا که این مسئله فقط مبتلابه ناشران ما نیست، بلکه روزنامهها نیز درگیر آن هستند.
وی از تاکید و پیگیریهای رئیس جمهور و معاون اول او در قضیه کاغذ سخن گفت و تاکید کرد: دیروز هم اولین جلسه مشورتی کارگره حل مشکل کاغذ در وزارت ارشاد و با حضور فعالان نشر برگزار شد و به طور جد پیگیر حل مشکل کاغذ هستیم.
حسینی گفت: در بحث کاغذ هم باید روی واردات کاغذ کار شود و هم کارخانههای داخلی تولیدکننده آن تقویت شوند. اینگونه هم نیست که کارخانههای داخلی در آستانه تعطیلی باشند، بلکه حتی به دلیل مشکلات عرصه واردات، محصولات آنها پیش خرید شده است.
عدهای در قضیه کاغذ فضاسازی کردند
وزیر ارشاد در همین موضوع یادآور شد: عدهای اوایل امسال و به بهانه اینکه سال تولید ملی نامگذاری شده است، شروع کردند به فضاسازی با این تعبیر که امسال که سال تولید ملی است، نباید کاغذ وارد کشور شود. اینگونه نیست. این دو (واردات و تولید کاغذ) باید در کنار هم باشند. به هر حال روزنامه هر روز باید چاپ شود و نمیتوان صبر کرد که ظرفیت تولید داخلی افزایش یابد.
وی همچنین گفت: بعضی پایگاههای خبری هم در این قضیه تعابیر تندی مثل اینکه وزارت ارشاد به تولیدکنندگان کاغذ خیانت کرده است، به کار بردهاند. ولی اینها از انصاف به دور است. باید همه دست به دست هم دهیم تا از این مرحله عبور کنیم نه اینکه مدام به دنبال مقصر بگردیم.
همکاری با دولت ترکمنستان برای احیای محل اقامت امام رضا (ع) در مرو
حسینی همچنین در پاسخ به سئوال یکی از خبرنگاران درباره اقامت امام رضا (ع) در مرو قدیم و احتمال بازسازی این مکان که اکنون به جز چند دیوار چیزی از آن باقی نمانده، گفت: چندی پیش هیئتی را به این منطقه اعزام کردیم و مسئولان آنجا خواستار مستندات متقن درباره اقامت امام رضا (ع) در آنجا شده بودند که این مستندات را تهیه کردهایم و با توجه به نگاه مثبتی که در مسئولان ترکمنستان وجود دارد، امیدواریم این محل هم بازسازی شود.
وزیر ارشاد در ادامه این بخش از تاسیس بنیاد فرهنگی، هنری امام رضا (ع) و انتخاب سیدجواد جعفری مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی خراسان رضوی - که در 10 سال اخیر دبیر جشنواره بینالمللی امام رضا (ع) هم فعالیت کرده - به عنوان مدیرعامل این بنیاد خبر داد و گفت: ساختمانی هم در مشهد برای این بنیاد در نظر گرفته شده و امیدواریم بتواند کارهای ارزشمند بیشتری را با هدف تکریم امام رضا (ع) انجام دهد.
وی همچنین در پاسخ به سئوال یکی دیگر از خبرنگاران که معتقد بود بسیاری از موضوعات این جشنواره سالهاست تنها در یک استان پیگیری میشود و این موجب تکراری شدن برخی رشتههای جشنواره امام رضا (ع) شده است، گفت: اینکه یک استان محور یکی از موضوعات جشنواره باشد، به خودی خود بد نیست ولی اگر احساس شود تغییری باید صورت گیرد، این اتفاق خواهد افتاد. ضمن اینکه ما از هر اثر فاخری اعم از فیلم یا محصول هنری دیگر درباره امام رضا (ع) حمایت خواهیم کرد.
معیارهای انتخاب خادمان برتر امام رضا (ع) چیست؟
در همین زمینه یکی از خبرنگاران از سیدجواد جعفری، دبیر جشنواره امام رضا (ع) معیارهای انتخاب خادمان برتر را در دوره دهم این جشنواره جویا شد که وی گفت: ما یک هیئت علمی داریم که کار تدوین شاخصهای انتخاب خادمان برتر را چه در داخل و چه در خارج از کشور انجام میدهند.
به گفته وی، تولید یک اثر فرهنگی، هنری یا سینمایی و یا مطبوعاتی فاخر و بینظیر یا کمنظیر مرتبط با امام رضا (ع)، انجام خدمات فاخر در حوزه مدیریت فرهنگی مرتبط با ایشان و تاسیس بنگاههای خیریه با نام امام رضا (ع) و با هدف رسیدگی به محرومان را سه معیار اصلی برای انتحاب افراد به عنوان خادم برتر دهمین جشنواره بینالمللی امام رضا (ع) عنوان کرد.
جعفری همچنین از اعلام نام یکی از فعالان رسانهای از سوی معاونت مطبوعاتی وزارت ارشاد به دبیرخانه جشنواره مذکور برای معرفی به عنوان خادم رسانهای برتر و نیز اعلام اسامی هشت برنده خارجی جشنواره امام رضا (ع) از سوی دبیرخانه به وزیر ارشاد خبر داد و گفت: این افراد در اختتامیه جشنواره معرفی میشوند.
تجلیل از یک شهید بلژیکی در اختتامیه جشنواره امام رضا (ع)
دبیر این جشنواره ادامه داد: ما در اختتامیه از یک شهید خارجی و اهل کشور بلژیک به نام «دهدو» که تالیفات زیادی درباره امام رضا (ع) داشته و شخصیت برجستهای بوده که در مسجد امام رضا (ع) به شهادت رسیده، تجلیل میکنیم.
در ادامه این برنامه حسینی در پاسخ به برنامههای وزارت ارشاد برای حج امسال گفت: باید در کنار اعزام زائر به حج، به مسائل فرهنگی آن هم توجه شود و ما روی روشنگری و وحدت امت اسلامی کار میکنیم، ولی ملاحظاتی هم داریم و به هر حال اماکن مقدسه در مدینه و یا حرمین شریفین در اختیار ما نیست. هر چند کنگرهها و همایشهای متعددی هر سال در بعثه مقام معظم رهبری برگزار میشود.
برخی مسئولان هم تصور میکنند فعالیتهای حوزه فرهنگ تعطیل شده است
یکی از خبرنگاران از وزیر ارشاد درباره مسائل به وجود آمده میان برخی دستگاههای اجرایی حوزه فرهنگ و هنر با این وزارتخانه و متوقف شدن اکران برخی فیلمها، اجرا نشدن برخی تئاترها و لغو برخی کنسرتها سوال کرد که وی گفت: اختلاف نظر در حوزه فرهنگ و هنر امری طبیعی است و یک اثر هنری ممکن است موافقان یا مخالفانی داشته باشد منتهی الان چون تنوع رسانهای بیشتر از قبل شده، این قبیل مسائل بیش از پیش مطرح میشود.
وی البته منکر تاثیر کشمکشهای سیاسی در این قضایا نشد و تاکید کرد: گاهی اوقات مباحث سیاسی در این قضیه دخالت میکند و بیش از حد متعارف به یک موضوع پرداخته میشود. گاهی اوقات حتی این انتقادات و مباحث از سوی مسئولان کشور مطرح میشود که گویا فعالیتها در حوزه فرهنگ تعطیل و یا متوقف شده است؛ در حالی که اصلاً اینگونه نیست؛ روزانه دهها فیلم به نمایش درمیآید و دهها تئاتر و کنسرت اجرا میشود و همه اینها در حالی است که امسال ما با محدودیتهای اعتباری روبهروییم.
تذکر شفاهی وزیر ارشاد به رسانهها
وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی همچنین با انتقاد از برخی رسانهها که به گفته او سخنان برخی افراد را به صورت کامل منعکس نمیکنند و همین موجب برخی موضعگیریهای ناصواب از سوی جناحها و افراد مختلف میشود، خطاب به خبرنگاران گفت: در انتقال مطالب خیلی باید دقت کنید تا خدای ناکرده اختلاف جدی میان افراد به وجود نیاید.
اداره کتاب حسینی در پاسخ به سوال یکی از خبرنگاران که از احتمال تغییرات در اداره کتاب وزارت ارشاد پس از برکناری بهمن دری از معاونت فرهنگی این وزارتخانه سوال کرد، گفت: همه هم و غم ما این است که ضوابط نشر و موازینی را که شورای عالی انقلاب فرهنگی به ما ابلاغ کرده، با دقت اجرا کنیم.
لزوم به کارگیری نیروهای بیشتر در اداره کتاب
وی ادامه داد: از سوی دیگر ما به دنبال یک تسریع در امور این حوزه هستیم؛ این دو مسئله (دقت و سرعت) باید در کنار هم باشند. لذا باید اداره کتاب تقویت و نیروهای بیشتری در آن به کار گرفته شود. به هر حال ساختار معاونت فرهنگی وزارت ارشاد مشخص است و اگر نیازی به تغییر یا اصلاح باشد، انجام خواهد شد.
موضع وزیر درباره تحولات خانه سینما
وزیر ارشاد در پاسخ به سوال یکی از خبرنگاران درباره احتمال بازگشت وزارت ارشاد از تصمیم خود درباره انحلال خانه سینما با توجه به تاکید رئیس جمهور برای حل این مسئله از طریق مشورت با قشر سینما، گفت: همه حرف ما این است که هر تشکلی چه در مرحله تاسیس و چه بعدها در مرحله پیشبرد امور، باید روالی قانونی را برای فعالیتهای طی کند.
حسینی گفت: رئیس جمهور روی اینکه دیدگاههای مختلف در این زمینه باید شنیده شود، تاکید دارد و ما هم روی این مسئله تاکید داریم.
در صد انحلال هیچ انجمن هنری نیستیم
وی در پاسخ به سوال یکی دیگر از خبرنگاران که معتقد بود بسیاری از تشکلها و انجمنهای غیردولتی حوزههای تصویرگری، خوشنویسی و هنرهای تجسمی در دوره حسینی رو به نابودی رفتهاند، ضمن رد این اظهارات گفت: ما همواره از برپایی نمایشگاههای آثار هنری حمایت کردهایم و هم خودمان و هم برخی دیگر از دستگاههای دولتی اقدام به خرید آثار آن کردهایم و هم زمینه خرید این آثار را از سوی مردم فراهم کردهایم.
وزیر ارشاد تاکید کرد: ما در صدد انحلال انجمن خاصی در حوزه فرهنگ و هنر نیستیم و فضاهایی که در اختیار این قبیل انجمنها قرار میگیرد، قابل مقایسه با گذشته نیست.
برخی رسانههای مدعی ارزشی بودن، نشر چشمه را تبلیغ میکنند
حسینی در پاسخ به سوال خبرنگاران یکی از روزنامهها که پرسید «آیا صحت دارد که وزارت ارشاد برای دادن مجوز فعالیت دوباره به نشر چشمه تحت فشار است؟» گفت: در این قضیه از اول هم فضاسازیهایی وجود داشت و ایراداتی به ما میگرفتند.
وی سپس یادآور شد: البته همیشه همینطور است؛ مثلاً در بحث کتاب، گاهی اوقات یک اثر مجوز نمیگیرد و یا مجوز میگیرد مشروط به برخی اصلاحات آن وقت بعضی رسانهها که میگویند ما ارزشی هستیم و به دولت انتقاد میکنند که چرا پایبند به ارزشها نیست، به ما ایراد میگیرند که چرا مجوز فلان کتاب را نمیدهید.
وزیر ارشاد ادامه داد: آنها در نشریات و روزنامههای خودشان از این ناشر (چشمه) تبلیغ میکنند ولی در محافل انقلابی خودشان به گونهای دیگر رفتار میکنند. وقتی دستگاهی پیشتاز مقابله با یک تخلف میشود، دیگر دستگاهها باید از این اقدام حمایت کنند.
اگر دلایل کافی نداشتیم از پروژه سینمایی «لاله» حمایت نمیکردیم
سیدمحمد حسینی در پاسخ به سوالی دیگر درباره دلیل حمایت وزارت ارشاد از پروژه سینمایی «لاله» گفت: من اول یک نکته را بگویم؛ گاهی اوقات نظری مطرح میشود و بعد این را به کل تعمیم میدهند. مثلاً در این مورد یکی از نمایندگان مجلس سوالی را مطرح کرد ولی این دیگر نظر کل مجلس نیست. ضمن اینکه من همین امروز به کمیسیون فرهنگی مجلس میروم و در این باره توضیح میدهم.
وی ادامه داد: در این مورد هم دوستان سازمان سینمایی رفتهاند توضیح دادهاند و حتی گفتهاند فیلمنامه را به شما (نمایندگان مجلس) خواهیم داد تا آن را مطالعه کنید در حالی که این مرسوم نبوده است هر چند ما آن را به فال نیک میگیریم و نشان دهنده اهتمام مسئولان و نمایندگان عزیز به فعالیتهای هنری است.
وزیر ارشاد تاکید کرد: اگر ما دلایل کافی برای انجام این پروژه نداشته باشیم، بر آن اصرار نمیکنیم. در این مسئله دلایل متعددی وجود دارد و در مجموع بهتر است کار انجام شود. ما اگر میخواهیم در فضای جهانی حضور داشته باشیم، خوب است برخی شبهات را پاسخ دهیم ولی تاکید میکنم که این به معنای دست کشیدن از ارزشها نیست.
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