پنج ووشوکار زنجانی عازم رقابتهای جهانی ماکائو می‌ شوند

به گزارش خبرگزاری مهر، چهارمین دوره رقابت‌های ووشوی قهرمانی جوانان جهان از 30 شهریورماه به مدت پنج روز به میزبانی ماکائو برگزار خواهد شد که در همین راستا تیم‌ملی ووشوی ایران با 18 ورزشکار ساعت 22:45 امشب تهران را به مقصد ماکائو ترک خواهد کرد.

در ترکیب تیم‌ملی ووشوی رده‎های سنی ایران، سه ورزشکار و دو مربی حضور دارند تا کاروان ورزشی ایران را در این مسابقات همراهی کنند.

در این رقابت‌ها که در سه رده سنی 9 تا 12، 12 تا 15 و 15 تا 18 سال و در دو بخش تالو و ساندا به انجام خواهد رسید، در بخش ساندا امیر نجفی‌پور، یزدان میرزایی، جواد قزلسفلو، جواد کرمی و سهیل خدرویسی حضور دارند و در بخش تالو نیز شاهد حضور محمد حسینی، امیرحسین سلطانی، مهدی مختارپور، طاهر قاسمی، فرشید اسدیان و سهیل محمودی خواهیم بود.

هدایت تیم ساندا بر عهده رامین موحدنیا (سرمربی) و اصغر شعبانی (مربی) است و رهبری تیم تالو را نیز سون‌شی جیه (سرمربی) و غفار امانی (مربی) عهده‌دار هستند، این در حالی است که هفت ووشوکار نیز در بخش بانوان به این رقابت‎ها اعزام می‌شوند.

سرمربی تیم ووشوی جوانان ایران در بخش ساندا پیش از اعزام به این رقابت‌ها گفت: خوشبختانه در طول برگزاری اردوی سه ماهه توانستیم به مرز آمادگی کامل برسیم، لذا امیدواریم شرایط به گونه‌ای رقم بخورد که در طول مسابقات نیز با مشکل خاصی مواجه نشده و بتوانیم نتایج درخوری را برای ووشوی ایران کسب کنیم.

رامین موحدنیا با تأکید بر اینکه سطح مسابقات جهانی ووشو در رده‌های سنی بسیار بالا است، افزود: با توجه به اینکه ووشو از جمله رشته‎هایی است که سرمایه‌گذاری بر روی آن باید از سنین پایه صورت گیرد، به همین خاطر اکثر کشورهای صاحب‌نام در این ورزش و حتی کشورهایی که قصد دارند در آینده بر روی این رشته سرمایه‌گذاری کنند، با تمام قدرت در این رقابت‌ها حضور می‌یابند.

گفتنی است، در کاروان ورزشی اعزامی به چهارمین دوره رقابت‎های ووشوی قهرمانی جوانان جهان، جواد کرمی، محمد حسینی، امیرحسین سلطانی، رامین موحدنیا و غفار امانی به عنوان پنج زنجانی در این مسابقات حاضر هستند.

