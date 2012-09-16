گسترش دیوارنگاره ها برای ترویج فرهنگ ایثار و شهادت

به گزارش خبرگزاری مهر، داود دانشور با اشاره به این خبر گفت:‌ نقاشی دیواری شهید رضا قشقایی، شهید خودکفایی و فناوری هسته ای این منطقه در خیابان ورامین نرسیده به میدان معلم به مترا‍ژ 270 مترمربع ترسیم شد.

دانشور با اشاره به اینکه گسترش دیوارنگاره های شهر از جمله اقدامات اولویت دار است افزود:‌ نقاشی دیواری با مضمون طبیعت، شهدا، امام خمینی(ره) و مقام معظم رهبری با حجم عملیات یکهزار و 800 مترمربع در خیابانهای زکریای رازی، شهرزاد، تربیت معلم، بلوار شهرداری و جاده قم و محوطه بیرونی حرم امام خمینی(ره) از جمله مواردی است که از ابتدای سال جاری انجام شده است.

وی در ادامه نصب یادمان شهدا را از جمله اقدامات تأثیرگذار برای ترویج فرهنگ ایثار و شهادت برشمرد و تصریح کرد: یادمان پنج شهیدگمنام، چهار شهید برادران شاملو و چهار شهید شهرداری منطقه 20 تهران به ترتیب در میادین نماز، شهدای شاملو و محوطه داخلی شهرداری منطقه 20 تهران نصب شده است.

رئیس اداره زیباسازی شهرداری منطقه 20 تهران با اشاره به اینکه طرح یادمانهای مورد اشاره فضای معنوی خاصی را به شهروندان القا می کند،ادامه داد:‌ تصاویر فلکسی شهدا به همراه مشخصات آنها بر روی زمینه اصلی این یادمان که تلفیقی از سازه فلزی و کامپوزیت است قرار گرفته است.

برپایی کارگاه آموزشی امداد و نجات ویژه پرسنل اداره مالیات شهرری

کارگاه و سمینار آموزشی امداد و نجات از سوی شهرداری منطقه 20 تهران با حضور پرسنل اداره مالیات شهرری برگزار شد.

دبیر ستاد مدیریت بحران منطقه 20 تهران با اعلام این خبر گفت: به منظور آشنایی کارکنان سازمانهای مختلف با مبانی مدیریت بحران، پیشگیری، آمادگی، مقابله و شناخت موقعیت محله کارگاه و سمینار یک روزه با حضور پرسنل اداره مالیات شهرری برگزار شد.

محسن کریمی با اشاره به اینکه ستاد مدیریت بحران در راستای برگزاری کارگاههای آموزشی امداد و نجات اماکن و بر اساس تفاهم نامه با این مرکز اقدام به برگزاری این سمینار کرده است افزود: در این کارگاه شرکت کنندگان به صورت تئوری و عملی با موضوعاتی از قبیل مبانی مدیریت بحران، روشهای خودامدادی و دگرامدادی، روشهای کنترل و پیشگیری از آتش‌سوزی و نیز روشهای استفاده از انواع خاموش کننده ها آشنا شدند.

وی در پایان بیان داشت: ستاد مدیریت بحران منطقه در راستای برگزاری کارگاههای آموزشی در اماکن مسکونی، تجاری، صنعتی آمادگی کامل دارد و متقاضیان می توانند درخواستهای خود را به ستاد بحران منطقه 20 تهران در ساختمان مرکزی این منطقه اعلام کند.