به گزارش خبرنگار مهر، تیم فوتبال کر‌ه‌جنوبی برای حضور در مسابقات قهرمانی نوجوانان آسیا روز شنبه وارد تهران شده و در هتل آزادی مستقر شدند. پیش از این تیم‌های کویت و عمان هم به تهران آمده بودند.

پر پایه این گزارش، قرار است تیم جوانان استرالیا روز چهارشنبه به ایران می‌آید و تیم‌های دیگر هم روز پنجشنبه خود را به تهران خواهند رساند.

همچنین نمایندگان کنفدراسیون فوتبال آسیا و داوران قضاوت کننده در این جام بامداد سه‌‍‌شنبه به تهران می‌آیند و در هتل اسپیناس مستقر می‌شوند. البته پیش از شروع مسابقات از داوران قضاوت کننده در این جام تست گرفته می‌شود و اگر داوری آماده نباشد به کشورش بازگردانده می‌شود.