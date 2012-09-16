  1. ورزش
۲۶ شهریور ۱۳۹۱، ۱۵:۴۷

فوتبال نوجوانان آسیا - تهران/

کره‌جنوبی سومین تیمی که وارد تهران شد/ استرالیا چهارشنبه می‌آید

کره‌جنوبی سومین تیمی که وارد تهران شد/ استرالیا چهارشنبه می‌آید

تیم فوتبال نوجوانان کره‌جنوبی سومین تیمی است که برای حضور در رقابتهای قهرمانی نوجوانان آسیا وارد تهران شد.

به گزارش خبرنگار مهر، تیم فوتبال کر‌ه‌جنوبی برای حضور در مسابقات قهرمانی نوجوانان آسیا روز شنبه وارد تهران شده و در هتل آزادی مستقر شدند. پیش از این تیم‌های کویت و عمان هم به تهران آمده بودند.

پر پایه این گزارش، قرار است تیم جوانان استرالیا روز چهارشنبه به ایران می‌آید و تیم‌های دیگر هم روز پنجشنبه خود را به تهران خواهند رساند.

همچنین نمایندگان کنفدراسیون فوتبال آسیا و داوران قضاوت کننده در این جام بامداد سه‌‍‌شنبه به تهران می‌آیند و در هتل اسپیناس مستقر می‌شوند. البته پیش از شروع مسابقات از داوران قضاوت کننده در این جام تست گرفته می‌شود و اگر داوری آماده نباشد به کشورش بازگردانده می‌شود.

مسابقات قهرمانی نوجوانان آسیا قرار است از اول تا پانزدهم مهرماه سال جاری در دو ورزشگاه دستگردی و ‏اکباتان تهران برگزار شود که تیم ایران در گروه ‏A‏ به مصاف تیم‌های لائوس، کویت و یمن می‌رود.‏
کد مطلب 1697266

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