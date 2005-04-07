پاس جاي پاي خود را محكم كرد

به گزارش خبرنگار "مهر" به نقل از سايت كنفدراسيون فوتبال آسيا، تيم فوتبال پاس در ورزشگاه خانگي خود به پيروزي با ارزش 5 بر يك رسيد تا جاي پاي خود را براي صعود به مرحله بعدي رقابت ها محكم كند.

محسن بياتي نيا در اين ديدار در دقايق 83،65 و 85 گلزني كرد تا براي نخستين بار هت تريك خود را در مسابقات جام باشگاه هاي آسيا جشن بگيرد.ديگر گل هاي پاس را عيسي ترائوره و جواد نكونام در دقايق 50 و 78 به ثمر رساندند.تيم فوتبال السالميه نيمه اول اين رقابت را با گل صالح البريكي با پيروزي پشت سر گذاشته بود.

تيم فوتبال الريان نيز در ديگر ديدار اين گروه موفق شد با حساب 2 بر صفر از سد پليس عراق بگذرد.

تيم فوتبال پاس در حال حاضر با 7 امتياز در صدر گروه A قرار دارد و تيم هاي الريان ، السالميه و پليس به ترتيب با 3،6 و يك امتياز مكان هاي بعدي را به خود اختصاص داده اند.