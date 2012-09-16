شش اثر تاریخی سیستان و بلوچستان ثبت ملی شد

به گزارش خبرنگار مهر، محوطه بیشک آباد شش، هفت، هشت و 10 متعلق به هزاره سوم و چهارم قبل از میلاد، محوطه جعفر آباد متعلق به دوره هخامنشی و اشکانی و منزل صنعت نما در شهر زاهدان است.

محوطه بیشک آباد شش متعلق به هزاره سوم و چهارم قبل از میلاد است و از مهمترین ویژگی های آن داده های مربوط به هزاره سوم از قبیل سفال و ابزار سنگی است.

محوطه بیشک آباد هفت (هزاره سوم و چهارم قبل از میلاد)، بیشک آباد هشت (هزاره سوم ق.م اشکانی) و بیشک آباد 10 مربوط به هزاره سوم قبل از میلاد نیز در فهرست آثار ملی کشور به ثبت رسیده است.

محوطه های هفت و هشت به لحاظ موقعیت مسیر و ارتباط زمانی و مکانی با سایر مناطق مشابه، از اهمیت خاصی برخوردارند.

مهمترین ویژگی بیشک آباد 10 نیز، وجود یک کوره سفال پزی کوچک است.

همچنین پرونده تاریخی محوطه جعفرآباد چهار که با رنگ سیاه و قرمز در فاصله یک کیلومتری شمال رودخانه بمپور قرار دارد و متعلق به دوره هخامنشی و اشکانی است، در این اجلاس ثبت شده است.

منزل صنعت نما در شهر زاهدان نیز به عنوان ششمین اثر ثبت شده سیستان و بلوچستان در اجلاس شورای سیاستگذاری ثبت آثار کشور است.

پنجمین اجلاس شورای سیاستگذاری ثبت کشور از 18 تا 21 شهریور ماه امسال در استان البرز برگزار شد.