  1. استانها
  2. کرمانشاه
۲۶ شهریور ۱۳۹۱، ۱۴:۴۵

استاندار کرمانشاه:

تقدیم 10000 شهید غیرت و دلاور مردی کرمانشاهیان را ثابت می کند

تقدیم 10000 شهید غیرت و دلاور مردی کرمانشاهیان را ثابت می کند

کرمانشاه – خبرگزاری مهر: استاندار کرمانشاه گفت: مردم دلاور مرد و غیور استان کرمانشاه در طول هشت سال دفاع مقدس، جانانه از میهن خود دفاع کرده و با مجاهدت و ایستادگی در برابر متجاوزان از ارزش‌های انقلاب پاسداری کرده و تقدیم 10000 شهید غیرت و دلاور مردی کرمانشاهیان را ثابت می کند.

به گزارش خبرگزاری مهر، دادوش هاشمی، گفت: خاک استان کرمانشاه  با خون شهدا تطهیر شده است و  شک و تردیدی نداریم که تمامی مردم ایران اسلامی در جنگ تحمیلی رنج‌ها و دردها از سوی اجانب متحمل شدند،اما همه آنان در حاشیه جنگ بودند اما همه مردم استان کرمانشاه اعم از زن و مرد، پیر و جوان با جنگ درگیر بودند و مشقات زیادی نیز متحمل شدند.

وی افزود: استان کرمانشاه با تقدیم 10 هزار شهید توانست دین خود را به انقلاب اسلامی به نحو احسن ادا کند.

وی ادامه داد: سال گذشته مردم استان میزبان رهبر و مولای خود حضرت آیت‌الله العظمی امام خامنه‌ای بودند که از پرتو سفر گران‌سنگ معظم‌له برکات مادی و معنوی بی‌شماری نصیب مرم این استان شد که این جای خوشحالی دارد.

هاشمی به مختصری از فعالیت‌های صورت گرفته دولت در استان کرمانشاه اشاره کرد و گفت: در زمینه کشاورزی مسؤلان استانی توانسته‌اند با مهار آب‌های مرزی و در دست احداث بودن تعداد 15 سد، 70 هزار هکتار از زمین‌های زراعی دیم را آبیاری کنند.

وی صادرات غیر نفتی استان به کشور عراق را 5/2 میلیارد دلار اعلام کرد و گفت: در حال حاضر 50 درصد صادرات به کشور عراق از طریق استان کرمانشاه تامین می‌شود.

هاشمی قرار گرفتن استان کرمانشاه در مسیر عتبات عالیات را از دیگر دیگر مواهبی عنوان کرد که نصیب کرمانشاه و کرمانشاهیان شده است.

کد مطلب 1697331

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها