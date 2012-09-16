تقدیم 10000 شهید غیرت و دلاور مردی کرمانشاهیان را ثابت می کند

به گزارش خبرگزاری مهر، دادوش هاشمی، گفت: خاک استان کرمانشاه با خون شهدا تطهیر شده است و شک و تردیدی نداریم که تمامی مردم ایران اسلامی در جنگ تحمیلی رنج‌ها و دردها از سوی اجانب متحمل شدند،اما همه آنان در حاشیه جنگ بودند اما همه مردم استان کرمانشاه اعم از زن و مرد، پیر و جوان با جنگ درگیر بودند و مشقات زیادی نیز متحمل شدند.

وی افزود: استان کرمانشاه با تقدیم 10 هزار شهید توانست دین خود را به انقلاب اسلامی به نحو احسن ادا کند.

وی ادامه داد: سال گذشته مردم استان میزبان رهبر و مولای خود حضرت آیت‌الله العظمی امام خامنه‌ای بودند که از پرتو سفر گران‌سنگ معظم‌له برکات مادی و معنوی بی‌شماری نصیب مرم این استان شد که این جای خوشحالی دارد.

هاشمی به مختصری از فعالیت‌های صورت گرفته دولت در استان کرمانشاه اشاره کرد و گفت: در زمینه کشاورزی مسؤلان استانی توانسته‌اند با مهار آب‌های مرزی و در دست احداث بودن تعداد 15 سد، 70 هزار هکتار از زمین‌های زراعی دیم را آبیاری کنند.

وی صادرات غیر نفتی استان به کشور عراق را 5/2 میلیارد دلار اعلام کرد و گفت: در حال حاضر 50 درصد صادرات به کشور عراق از طریق استان کرمانشاه تامین می‌شود.

هاشمی قرار گرفتن استان کرمانشاه در مسیر عتبات عالیات را از دیگر دیگر مواهبی عنوان کرد که نصیب کرمانشاه و کرمانشاهیان شده است.