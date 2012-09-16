شناسایی سیاره های چرخان به دور ستاره های شبیه خورشید

به گزارش خبرگزاری مهر، نتایج این تحقیقات بهترین شواهد موجود را برای این موضوع ارائه کرده است که سیاره ها می توانند در محیطهای متراکم ستاره ای نیز به حیات خود ادامه دهند. اگرچه سیاره های تازه کشف شده غیرقابل سکونت هستند اما آسمانهای آنها پرستاره تر از آسمان ما در زمین است.

دو سیاره ای که آسمانهای پرستاره دارند مشتری داغ نامیده شده اند. مشتری داغ یا سیاره تفتیده نوعی سیاره فراخورشیدی است. این سیاره گازی در ابعاد سیاره قرمز مشتری در منظومه شمسی ما و یا بزرگتر از آن هستند و فاصله بسیار کمی با ستاره خود دارند و به همین سبب دمای زیادی دارند و "مشتری داغ" نامیده می ‌شوند.

این سیاره های تفتیده در میان جهانهای بیگانه ای هستند که ستاره شناسان آنها را به علت اندازه خود و همچنین نزدیک بودن به ستاره خود کشف کرده اند، به این معنا که آنها نیروی گرانشی قابل ملاحظه ای روی میزبان خود اعمال کرده و دانشمندان می توانند به سهولت آنها را شناسایی کنند.

هرکدام از این مشتریهای داغ دور یک ستاره شبیه خورشید متفاوت در خوشه Beehive یا Praesepe که مجموعه ای از یک هزار ستاره است و همگی یک مرکز مشترک دارند، می چرخند.

این خوشه ستاره ای یک خوشه باز یا یک گروه ستاره ها است که در یک زمان و از یک سحابی بزرگ پدید آمده اند. این ستاره ها ترکیبات شیمیایی مشابهی دارند و برخلاف اکثریت ستاره ها که مدت کوتاهی پس از تولد پراکنده می شوند، این ستاره های جوان با جاذبه گرانشی دوجانبه درکنار هم مانده اند.

ماریو پرز دانشمند فیزیک نجومی برنامه ماهیت منظومه های خورشیدی اظهار داشت: ما همچنان سیاره های بیشتری کشف می کنیم که می توانند در فضاهای ستاره های چون این خوشه شناسایی شده در نزدیک منظومه شمسی به حیات خود ادامه دهند.

وی افزود: کهکشان ما در برگیرنده بیش از یک هزار خوشه باز شبیه به این خوشه است که به صورت بالقوه می تواند شرایط فیزیکی را برای پناه دادن به سیاره های بزرگ ارائه کند.

این دو سیاره جدید Pr0201b و Pr0211b نامیده شده اند. سام کوئین به عنوان نویسنده اصلی این مقاله که در مجله مقالات فیزیک نجومی منتشر شده با همراه دیود لتام در مرکز هوافضای هاروارد- اسمیتسونیان این سیاره ها را با استفاده از تلسکوپ 1.5 متری Tillinghast در رصدخانه هوافضای اسمیتسونیان کشف کرده اند.

تحقیقات پیشین که در رابطه با خوشه های ستاره ای انجام شده بود، سیاره ها را اطراف ستاره های بزرگ نشان داده بود اما تاکنون هیچ تحقیقی سیاره هایی که دور ستاره های شبیه خورشیدی حرکت کنند را شناسیایی نکرده بود.