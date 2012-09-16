ساخت فیلم توهین آمیز علیه پیامبر (ص)رسوایی بزرگ سردمداران کاخ سفید است

به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله قربانعلی دری نجف آبادی ظهر روز یکشنبه با بیان این مطلب در جمع تجمع کنندگان علیه ساخت فیلم موهن علیه پیامبر اعظم در حوزه علمیه امام خمینی اراک بیان داشت: سردمداران کاخ سفید با این رسوایی پستی و بی منطقی خود را بار دیگر به دنیا ثابت کردند.

وی ادامه داد: استفاده از حربه فحش و توهین توسط صهیونیست و آمریکا بارها به مردم دنیا ثابت شده بود اما این بار قاطعانه برای بار دیگر این بی منطقی دیپلماسی به دنیا نشان داده شد.

نماینده ولی فقیه در استان مرکزی خطاب به سردمداران کفر جهانی گفت: صهیونیسم جهانی خیال نکند با جمع کردن اعانه می تواند از ساخت فیلمی حمایت کند که پیامبر اعظم اسلام را زیر سوال برده و مسلمانان به آن واکنشی نشان ندهند.

آیت الله دری نجف آبادی گفت: مسلمانان جهان ساکت ننشسته و حیثیت آنها را از بین خواهند برد.

وی گفت: دین اسلام چندین هزار سال قبل مسلمانان را به خوب گفتن و پرهیز از بدگویی دعوت کرده آن وقت مدعیان دنیای متمدن در قرن 21 با فحش و تهمت می خواهند در جهان عرض اندام کنند.

