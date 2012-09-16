افزایش ساخت 12درصدی شبکه راه های گیلان

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت شعبانپور با اشاره به رشد زیرساخت های حمل و نقلی در گیلان افزود: این درجه از رشد شبکه راه های استان نسبت به سالهای قبل از دولت نهم بسیار رضایت بخش بوده بطوری‌ که گیلان تا هشت سال قبل 9 هزار و 396 کیلومتر از انواع راه ها را بهره ‌برداری می کرد که این میزان در حال حاضر به10 هزار و 685 کیلومتر افزایش یافته است.

برنامه های بهزیستی در هفته دفاع مقدس

فرمانده پایگاه مقاومت بسیج شهید ارشاد بهزیستی گیلان گفت: با توجه به اهمیت دفاع مقدس و به منظور ترویج فرهنگ ایثار و مقاومت و زنده نگهداشتن یاد و خاطره دلاوریها و رشادتهای به یاد ماندنی ایثارگران برنامه های مختلفی از سوی پایگاه مقاومت بسیج بهزیستی استان برگزار می ‌شود.

محمد حبیب دوست افزود: برگزاری مسابقه فرهنگی و ورزشی، برگزاری مراسم زیارت عاشورا، برگزاری همایش ایثارگران و بسیجیان و تجلیل از یادگاران هشت سال دفاع مقدس، مسابقه تیر اندازی مدیران و فرماندهان در میدان تیر، اعزام اردوی زیارتی بسیجیان به مرقد امام و قم، شرکت در نمایشگاه هشت سال دفاع مقدس و خاطره گویی رزمندگان روزهای دفاع مقدس از مهمترین اقدامات پایگاه مقاومت بسیج شهید ارشاد است.

برگزاری آزمون 7 رشته‌ مهندسی در گیلان

قائم مقام وزیر راه و شهرسازی در گیلان از برگزاری آزمون ورود حرفه ‌ای و کاردانهای فنی و معماران تجربی هفت رشته مهندسی در 30 و 31 شهریور ماه جاری در استان خبر داد.

حجت شعبانپور افزود: این آزمون در هفت رشته عمران، معماری، نقشه ‌برداری، ترافیک، برق، مکانیک و شهرسازی برگزار می ‌شود.

وی ادامه داد: این آزمون با حضور چهار هزار و 673 نفر و به صورت همزمان در سراسر کشور در روزهای پنجشنبه و جمعه برگزار خواهد شد.

مدیرکل راه و شهرسازی گیلان ارائه کارت شناسایی آزمون را 28 و 29 شهریور ماه جاری از طریق سامانه ثبت نام آزمونها در وب سایت آزمونها به نشانی http://www.inbr.ir عنوان کرد.

لزوم راهکارهای مناسبی برای تبلیغ و ترویج پرداخت زکات

رئیس اداره زکات کمیته امداد گیلان گفت: بحث زکات از مباحث بسیار مهم در دین مقدس اسلام بوده از اینرو فرهنگ سازی و تبلیغ ادای فریضه زکات از مهمترین وظایف است.

حجت الاسلام آزمایش با بیان اینکه پرداخت زکات یکی از راه های شکرگزاری از خداوند متعال بابت نعمتهایش است، افزود: شکر عملی یعنی انسان از تمام اعضا و جوارح در راه خداوند و کسب رضای او استفاده کند که احیای زکات از جمله این عمل هاست.

وی در ادامه به برنامه های آینده اداره زکات کمیته امداد استان اشاره کرد و افزود: جمع آوری زکات دام و طیور در مناطق صعب العبور استان و روستاهای با بعد مسافت زیاد از مهمترین این برنامه هاست.

محکومیت 120 میلیون ریالی واحدهای صنفی در حق صندوق دولت

مدیرکل تعزیرات حکومتی گیلان از تشکیل پرونده های مبنی بر گرانفروشی، تقلب درکسب، عدم رعایت موازین بهداشتی و عرضه کالای قاچاق از سوی چند واحد صنفی متخلف در استان خبرداد.

رضا قشلاقی افزود: این پرونده ها با شکایت شکات و گزارش بازرسان سازمان صنعت، معدن و تجارت، مجامع امور صنفی و دانشگاه علوم پزشکی تشکیل شده است.

وی اظهارداشت: پس از انجام تحقیقات لازم و سیر مراحل قانونی در این زمینه، شعب مزبور با توجه به مستندات موجود در پرونده ها تخلفات انتسابی را محرز تشخیص و واحدهای متخلف را به پرداخت بیش از 120 میلیون ریال جزای نقدی در حق صندوق دولت و شکات محکوم کردند.