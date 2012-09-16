  1. سیاست
۲۶ شهریور ۱۳۹۱، ۱۵:۱۷

در اعتراض به انتشار فیلم موهن؛

دانشجویان دانشگاه امیرکبیر فردا تجمع می‌کنند

دانشجویان دانشگاه امیرکبیر فردا تجمع می‌کنند

دانشجویان بسیجی دانشگاه امیر کبیر فردا در اعتراض به انتشار فیلم توهین آمیز به ساحت مقدس پیامبر اکرم(ص)تجمع می کنند.

به گزارش خبرنگار مهر، دانشجویان بسیجی دانشگاه امیرکبیر فردا دوشنبه در واکنش  به انتشار فیلم توهین‌آمیز به ساحت مقدس پیامبر(ص)تجمع می کنند.

این تجمع به همت بسیج دانشجویی دانشگاه امیر کبیرو در کنار مزار پاک شهدای گمنام این دانشگاه برگزار می‌شود.

بنابراین گزارش، تجمع اعتراض‌آمیز دانشجویان، پس از اقامه نماز ظهر آغاز می شود و در پایان بیانیه ای در اعتراض به این هتک حرمت قرائت خواهد شد.

پیش از این دانشجویان  تهران در تجمعی که مقابل سفارت سوئیس(حافظ منافع آمریکا در ایران)برگزار کردند، اعتراض خود را به این اقدام آمریکا،صهیونیستی ابراز داشته اند.

کد مطلب 1697372

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